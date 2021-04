Dalio o bitcoinu, deficitech a investicích

Ray Dalio je známým investorem a častým hostem pořadů zabývajících se financemi a ekonomikou. Na Yahoo Finance o víkendu hovořil o bitcoinu, který má podle něj několik pozitiv. Za roky své existence dokázal získat podporu a víru řady lidí, technicky funguje, stal se digitální alternativou aktiv, která slouží jako uchovatel hodnoty. To ale není vše.



Dalio ohledně bitcoinu pokračoval výletem do historie a připomenutím toho, že banky existovaly dlouho jako soukromé instituce. V jednu chvíli ale britská vláda dospěla k rozhodnutí, že je výhodné, aby Bank of England získala monopol na oběživo. Stejnou cestou se pak vydaly další země, a ty „nechtějí, aby existovaly jiné peníze.“ Podle investora tak může další vývoj přinést postavení bitcoinu mimo zákon tak, jako se to stalo v Indii, kde je ilegální jej i držet.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">