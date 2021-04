Češi loni mnohem méně utráceli, firmy zase škrtaly investice. Ty jsou nejistotou i letos, tvrdí ekonom

Lidé loni mnohem méně utráceli, firmy zase škrtaly investice. Takto jednoduše by se daly shrnout výsledky jednotlivých sektorů české ekonomiky za loňský rok, které dnes zveřejnil statistický úřad.

Recese a vůbec korona krize výrazně ovlivnila hospodaření domácností, a to jak na příjmové, tak i výdajové straně. V první řadě z nové sady dat vyplývá, že disponibilní příjem domácností jako celku v loňském roce rostl jen o něco málo pomaleji než v roce 2019.



Zatímco růst mezd v loňském roce výrazně zbrzdila korona krize, výrazně se zvýšil podíl vyplácených sociálních dávek, ať už šlo o kompenzace výpadku příjmů nebo valorizace penzí. Příjem celého sektoru domácností se sice zvýšil, nicméně spotřebu i investice lidé v loňském roce výrazně omezili. Výsledkem je tak historicky nejvyšší míra úspor dosahující téměř 19 %. Jde samozřejmě o čísla za celý sektor domácností, takže je nelze vztahovat na jednotlivé domácnosti.



Zajímavý byl už zmíněný pokles investic, které domácnosti realizují především v oblasti bydlení. Vysvětlení je v zamrznutém realitním trhu, ve kterém rekordně rostly ceny, zatímco celý rok slábla bytová výstavba.



Do hospodaření firem, stejně jako všech ostatních sektorů, v loňském roce výrazně zasáhla pandemie. Firmy se musely vypořádávat se poklesem přidané hodnoty v důsledku nabídkového a poptávkového šoku v ekonomice, k čemuž jim mimo jiné pomohly i dotace od státu, snížení výdajů na mzdy i výrazné seškrtání investic. I v tak náročném roce se jim podařilo udržet ziskovost na téměř 45 %.

Zatímco soukromý sektor investice omezoval, veřejný sektor podle nových dat i v loňském roce svoji investiční aktivitu posílil. V běžných cenách dosáhly tyto investice hodnoty 277,5 mld. korun a byly tak o 10 % vyšší než v roce 2019.



Situace v hospodaření firem i domácností by se měla v letošním roce pomalu vracet k normálu. Nejpozději od poloviny roku by měla znovu naběhnout spotřeba, která podpoří domácí výrobu, realizovat by se navíc mohla i poptávka odložená v loňském roce. Velkou nejistotu představují investice, ke kterým se firmy budou navracet teprve s jistotou příznivějšího ekonomického výhledu. Kritickým momentem proto i nadále zůstává zvládnutí pandemie.