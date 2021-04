Studie Roland Berger: Problémy s nedostatkem čipů neskončí. Poptávku zvýší elektroauta i automatizace řízení

Problémy s nedostatkem čipů budou přetrvávat ještě dlouho po roce 2021. Podle agentury DPA to ve své studii předpověděla poradenská společnost Roland Berger. Upozornila rovněž, že v důsledku elektrifikace vozidel a automatizace řízení se do roku 2025 výrazně zvýší poptávka po čipech ze strany automobilového průmyslu.



V současnosti podle studie obsahuje luxusní automobil se spalovacím motorem polovodiče v hodnotě kolem 3000 dolarů (zhruba 65.000 Kč), zatímco u elektromobilu s částečně autonomním řízením by měla v roce 2025 hodnota čipů přesahovat 7000 dolarů (zhruba 152.000 Kč), napsala agentura DPA.



Globální nedostatek čipů v poslední době komplikuje výrobu spotřební elektroniky i automobilů. Řada předních automobilek kvůli chybějícím čipům přikročila k omezování produkce, nedostatek čipů letos pociťuje i Škoda Auto.