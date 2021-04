USA uvalí na Rusko nové sankce a rozšíří zákaz obchodování s ruským dluhem

Bílý dům oznámil, že Spojené státy vyhostí deset ruských diplomatů a uvalí sankce na skoro čtyři desítky jednotlivců a firem. Podle Washingtonu je krok odpovědí na ruské vměšování do loňských amerických prezidentských voleb a na kybernetické útoky proti americkým vládním agenturám. Spojené státy poprvé tyto útoky výslovně spojily s ruskou zpravodajskou službou, napsala agentura AP. Americký prezident Joe Biden uvedl, že ruské snahy podrýt svobodné americké volby spolu s kybernetickými útoky ohrožují bezpečnost USA. Ruské trhy ale později během dne redukovaly ztráty, protože investoři spekulují, že dopad sankcí vůči ruskému dluhu bude mírnější, než se trhy obávaly.



Nové americké sankce se týkají šesti ruských společností, které se podle Washingtonu podílejí na kybernetických aktivitách Ruska, a 32 jedinců a subjektů, které USA viní z pokusů ovlivnit loňské prezidentské volby, mimo jiné skrze dezinformace.



Biden dnes podle agentury Reuters také podepíše exekutivní příkaz, kterým zmocní americkou vládu k uvalení sankcí vůči jakémukoli sektoru ruské ekonomiky a kterým zakáže americkým bankám účast na primárních trzích dluhopisů denominovaných v rublech. Americké banky nicméně budou podle Reuters nadále moci tyto dluhopisy nakupovat na sekundárních trzích.



USA se domnívají, že ruští hackeři stojí za rozsáhlým kybernetickým útokem vůči softwaru americké společnosti SolarWinds. Tento program používaly americké vládní instituce, mnohé korporace i domácnosti. Díky tomu se hackeři mohli dostat do sítí ministerstev, federálních agentur či významných firem. Podle představitelů USA šlo o zpravodajskou operaci s cílem získat americká vládní tajemství. Zástupci USA minulý měsíc rovněž obvinili ruského prezidenta Vladimira Putina, že schválil operaci, jejímž cílem bylo pomoci bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi ke znovuzvolení v loňských volbách. Žádné důkazy však nenasvědčují tomu, že by Rusko či kdokoli jiný nějakým způsobem zmanipuloval výsledek hlasování, píše AP.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo americké sankce za agresivní, odpoví tvrdě

Moskva nevyhnutelně odpoví na agresivní chování Spojených států, řekla k novým americkým sankcím vůči Rusku mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Americké sankce označila za další stupeň konfrontace ve vzájemných vztazích. Informovala o tom dnes agentura TASS. Za další vážný krok ke zhoršení rusko-amerických vztahů sankce označil i šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. Agentura TASS citovala také nejmenovaného "vysoce postaveného činitele", podle něhož bude odpověď Ruska "tvrdá".



"Nové sankce Washingtonu, zavedené několik dní po telefonickém rozhovoru mezi prezidenty Ruska a Spojených států z iniciativy americké strany, ve skutečnosti devalvují konstruktivní tón tohoto rozhovoru," citovala agentura TASS šéfa zahraničního výboru Státní dumy Sluckého. Podle něj jsou sankce dalším - a velmi vážným - krokem k degradaci rusko-amerických vztahů.



Prezidenti Ruska a USA spolu hovořili tento týden a Joe Biden navrhl svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi v nadcházejících měsících summit na území třetího státu. V telefonickém rozhovoru mimo jiné diskutovali o rostoucím napětí mezi Moskvou a Ukrajinou.



Na zprávy o možných amerických sankcích už dnes dopoledne reagoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov, který uvedl, že Kreml odpoví na jakékoliv nové "nezákonné" sankce ze strany Spojených států. Peskov také řekl, že jakákoliv nová omezení sníží vyhlídky na uspořádání schůzky prezidentů obou zemí.



Zacharovová uvedla, že Moskva sankce důrazně odmítne. "Takové agresivní chování se samozřejmě dočká rozhodného odmítnutí. Reakce na sankce bude nevyhnutelná. Washington si musí uvědomit, že za zhoršení bilaterálních vztahů bude muset zaplatit. Odpovědnost za to, co se děje, je zcela na Spojených státech amerických," uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Reakce na trzích

Ruský rubl dnes kvůli novým americkým sankcím vůči Rusku klesl až o dvě procenta k dolaru a sestoupil na více než pětiměsíční minimum k euru. Později však ruská měna část ztrát smazala. Také benchmarkové rublové dluhopisy omezily pokles a výnosy se zastavily nejvýše od září. Americké sankce totiž potenciálně nebudou zasahovat na sekundární trh.

Zdroje: ČTK, Bloomberg