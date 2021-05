Evropa o ranním směru nemá jasno. Jak trh zareaguje na výsledky operátora O2 a banky Erste?

Evropské akciové trhy dnes nevysílají jednoznačný signál ohledně ranního směru obchodování. U hlavních evropských indexů je obrázek smíšený (DAX +0,1 %, CAC +0,1 %, FTSE -0,2 %), pro americké indexy v tuto chvíli spíše negativní (DJIA -0,1 %, S&P 500 -0,3 %, Nasdaq -0,4 %). Domácí investory budou zajímat právě zveřejněná čísla za první čtvrtletí od operátora O2 a banky .

Telekomunikační operátor O2 dosáhl v letošním prvním čtvrtletí čistého zisku 1,293 miliardy korun, meziročně vyššího o 1,9 %, při růstu výnosů o 5,4 % na 10,109 miliardy korun a meziročním růstu zisku na úrovni EBITDA o 9,4 % na 3,388 miliardy korun. Výsledky na úrovni čistého zisku zaostaly za konsensuálním odhadem analytiků 1,469 mld. Kč a jsou blízko odhadu Patria Finance 1,329 mld. Kč. Nad odhadem trhu i Patrie jsou pak reálné tržby i zisk EBITDA.

„Celkově firma reportovala solidní výsledky, kde výpadky příjmů způsobené pandemií kompenzují vyšší příjmy v mobilním segmentu, segmentu ICT a populární O2TV. Firmě pomáhá i striktní nákladová disciplína. I přes komplikace, kterým O2 minulý rok čelila, očekáváme dividendu na stejné úrovni jako v minulém roce, tedy 21 korun na akcii,“ uvádí v prvním rychlém komentáři k výsledkům O2 analytik Patria Finance Martin Cakl. Téma dividendy O2 společně s výsledky za první letošní kvartál nekomunikuje, lze ji tedy očekávat tradičně v souvislosti výroční valné hromady.

Jak O2 ve zprávě upozorňuje, silnou roli hrály ICT projekty. Při očištění jejich vlivu by fixní výnosy v ČR rostly meziročně pouze o 0,6 % místo celkových 8,9 %, což by výrazně utlumilo meziroční dynamiku růstu celkových výnosů. To odpovídá rovině „vzkazu investorům“, která je ve výsledkové zprávě patrná: co O2 odebrala situace kolem pandemie covid-19, to firma dokázala dorovnat tradičními službami. Z interního pohledu O2 jsou tak například celkové výnosy víceméně stabilní.

Druhým bodem, kde O2 u čísel za první letošní kvartál doplňuje extra poznámku, je vývoj na Slovensku, které vykazuje meziroční růst výnosů o 10,1 %, z toho mobilních o 8,2 %. O2 v poznámce uvádí, že roli sehrává vývoj na trhu, který se po meziročním poklesu o 5,3 % v loňském roce 2020 postupně stabilizuje při růstu mobilních výnosů v EUR o 6,4 %.

Group Bank hospodařila v prvním čtvrtletí letošního roku se ziskem 355,1 milionu EUR. Je to meziročně o 51 procent výše a nad odhadem 302,2 milionu EUR, který sestavila sama banka. Čistý úrokový výnos klesl o 4,6 procenta na 1,172 miliardy EUR, za poklesem podle banky stojí především útlum v Česku a Rakousku. Provozní zisk se zvedl meziročně o 10 procent na 1,83 miliardy EUR, firmou sestavený odhad byl na 1,81 miliardy. Společnost kromě toho oznámila, že navrhuje dividendu za rok 2020 ve výši 0,50 EUR na akcii. Dodatečné jedno euro na akcii bylo podle banky rezervováno na případnou pozdější výplatu.

Analytici Patrie očekávali meziroční nárůst čistého zisku o 34 procenta na 315 milionu EUR a čistý úrokový výnos meziročně nižší o 3 procenta při 1,19 mld. Kč, zejména vlivem poklesu tržních úrokových sazeb na zahraničních trzích . Za růstem zisku stojí vyšší výnos z poplatků a provizí i menší tvorba rezerv na ztrátové úvěry. Banka také do velké míry potvrdila výhled na tento rok. Nadále v něm počítá s „významným“ nárůstem čistého zisku.

Také ze Spojených států jsme se dozvěděli sérii dalších korporátních výsledků za úvodní kvartál roku. předvedl krásná čísla i výhled, na výhledu naopak utrpěl . Komentáře připojujeme v odkazech níže.