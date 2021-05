Rozbřesk: Evropskou ekonomiku opanoval optimismus z konce pandemie

V posledním týdnu měsíce přicházejí obvykle na řadu různé průzkumy důvěry či nálad a výjimkou není ani ten právě končící. Už v pondělí jsme měli možnost se dozvědět, že českou ekonomiku opanoval největší optimismus od začátku pandemie, nebo že německé Ifo se dostalo na téměř dvouleté maximum. A včera pak přišly na řadu podrobné výsledky nálad za odvětví v jednotlivých zemích EU, které dubnový optimismus opět potvrdily. Nálada v zemích EU je nejlepší za poslední téměř tři roky, výrazně se zlepšila očekávání firem v případě dalšího vývoje zaměstnanosti i investic. Optimismus průmyslových firem je díky zakázkám dokonce nejvyšší v historii a pozitivní trend nabrala i očekávání v dalších odvětvích. Podnikatelé přitom nemají jen velká očekávání od příštích měsíců, kdy by měly odpadat restrikce s tím, jak ustupuje pandemie a rostou počty naočkovaných obyvatel, ale mnohem příznivěji hodnotí i svoji stávající ekonomickou situaci. Nevšimnout si nelze ani nadprůměrně dobré nálady spotřebitelů, kteří se sice více než v předchozích měsících obávají inflace, ale za to mnohem méně nezaměstnanosti.



Velmi podobně už vyzníval v pondělí zveřejněný průzkum za samotnou ČR. Nicméně teprve nyní se můžeme podívat podrobněji, jak svoji situaci hodnotí tuzemské firmy a s jakými vyhlídkami počítají pro nadcházející měsíce. Asi nikoho nepřekvapí poněkud uvadající sentiment v automobilovém průmyslu nebo u výrobců elektroniky, kteří se musejí vypořádávat s nedostatkem dovážených komponent, nicméně i tak předpokládají, že poptávka po jejich produktech poroste a že proto budou muset nabírat nové zaměstnance. O 180 stupňů se obrátila nálada ve službách, které se po březnovém zklamaní konečně mohou připravovat na brzký konec lockdownu. Nejde přitom jen o oblast HORECA, ale i obchod nebo dopravu. A příznivěji do dalších měsíců hledí i ve stavebnictví, které se zvlášť v případě pozemní výstavby stále ještě neodrazilo ode dna. Očekávání konce lockdownu jsou velká a nezbývá než vyčkat, jak se materializují v tržbách a v neposlední řadě i v cenách. Protože právě potenciální zdražování stále přiživuje obavy mezi spotřebiteli, kteří se nyní inflace bojí více než třeba nezaměstnanosti.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu čtvrtečního obchodování držela v úzkém pásmu pod hranicí 25,90 EUR/CZK. K výraznějšímu pohybu jí chyběly impulsy, které mohou přinést nová čísla z ekonomiky a zejména pak zasedání centrální banky. Nečeká se od něj sice žádná změna sazeb, nicméně nová prognóza ČNB by mohla napovědět, jak moc model centrální banky „tlačí“ na růst úrokových sazeb ještě v letošním roce. Dnes nicméně trhy budou vyhlížet bleskové odhady HDP nejenom za ČR, ale i další země EU, které odkryjí sílu dopadu zimního lockdownu.



MF se tento týden podařilo úspěšně realizovat další tři emise státních dluhopisů, v rámci kterých už obstaralo dalších více než 15 mld. korun. Od začátku roku dosáhly nové emise celkem 230 mld. a spolu s přímými prodeji na sekundárním trhu a zahraničními půjčkami již shromáždilo téměř polovinu částky potřebné na financování pro letošek plánovaného deficitu a dluhové služby.



Zahraniční forex

Výsledek amerického HDP za první kvartál byl sice vynikající a velmi blízko tržního konsensu (resp. dokonce lehce pod ním), takže pozitivní dopad na americké úrokové sazby a tím i na dolar se nerealizoval. Naopak překvapila německá míra inflace za duben, která byla vyšší, než se očekávalo (0,7 % m/m, 2,1 % meziročně), což podpořilo další růst německých Bundů, jež nedovoluje euru nijak zásadně oslabit.



Dnes nás čeká další série důležitých amerických čísel - počínaje výsledkem HDP za I. kvartál přes dubnovou inflaci (obojí z eurozóny) až po americké spotřebitelské výdaje a inflaci (index PCE). Podle našeho názoru mohou výsledky HDP lehce zklamat, a tudíž i euru dočasně ublížit.



Polský zlotý bude dnes dopoledne sledovat výsledek dubnové inflace, která bude zřejmě velmi vysoká (číslo blížící se 4 %). Okamžitou reakci zlotého na inflaci neočekáváme, ale pokud NBP bude i nadále takto vysoká čísla trvale ignorovat, tak implikace pro polskou měnu budou negativní.



Ropa

Ze sledovaných komodit je jednoznačným vítězem ropa. Organizace OPEC+ očekává, že produkce ropy v červenci dosáhnou 2,95 miliardy barelů, což svědčí i o globálním oživení ekonomik. V letních měsících se odhaduje zvýšení poptávky po komoditě až na rekordních 101,5 miliónů barelů denně, WTI +1,7 %.