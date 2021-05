Buffett: Nespoléhat se na cizí pomoc a svět nulových sazeb

drží hotovost, která odpovídá asi 15 % jejích celkových aktiv, což je podle Warrena Buffetta rozumná míra. V absolutním vyjádření objem hotovosti roste, protože se zvyšuje i rozvaha firmy. Proč ale firma tuto hotovost nepoužila během propadu trhu v minulém roce?



Situaci na trhu během minulého roku podle Buffetta výrazně změnil Fed 23. března a přispěl k tomu, že se otočila situace na trzích i v ekonomice. Na některých trzích se předtím podle investora opakovala situace z roku 2008. Reagoval i Kongres a ekonomice tak pomáhala jak fiskální, tak monetární politika. Nyní asi 85 % amerického hospodářství jede na „supervysokou rychlost“, do určité míry se zvedá inflace.



Buffett k tomu ale dodal, že Berkshire není banka a nemůže se „za žádných okolností“ spoléhat na to, že se jí dostane pomoci „od cizích či od přátel“. Proto jednala tak, jak jednala. A navíc nebylo ani jasné, jak bude vládní pomoc a stimulace implementována a jaká bude její efektivita. I když se nakonec ukázalo, že fungovala lépe, než se asi čekalo. Na tato slova navázal Charlie Munger, který sdělil, že správně časovat trh během jeho propadu podle něj nikdo nedovede, i když se vždy někdo takový náhodou najde. A Berkshire „tento tanec netančí“.



Big Tech



Buffett byl také dotázán na názor na velké technologické společnosti s vysokými valuacemi. Podle jeho názoru jejich valuace neleží přehnaně vysoko. Podnikání některých z těchto firem ale investor podle svých slov nerozumí moc dobře, výjimkou může být třeba . Pak se Buffett rozpovídal o poklesu výnosů amerických vládních obligací a bezrizikových sazeb a dostal se k tomu, že současné prostředí velmi nízkých výnosů má ohromný dopad na valuace.



Tématu nízkých a nulových sazeb se investor věnoval i nadále s tím, že jeden z nejvýznamnějších ekonomů naší doby Paul Samuelson ve své učebnici ze sedmdesátých let ani jednou nezmínil výraz „negativní sazby“. A o nulových sazbách hovořil jen jako o teoretickém konceptu. Nyní se ale ve světě nulových sazeb nacházíme, což mimo jiné prudce snížilo úrokové výnosy Berkshire. Prostředí, ve kterém dluhopisy téměř nic nevynášejí, pak velmi zvyšuje hodnotu firem, které jsou schopny generovat pro své vlastníky hotovost.



Pokud podle Buffetta se současnými sazbami diskontujeme hotovost, kterou generují obchodované firmy, zjistíme, že akcie jsou „velmi levné“. Otázkou ale je, kam se sazby pohnou za nějaký čas. Investor předtím chválil vládu a Fed za to, že v minulém roce pomohly ekonomice (viz Buffett: Proč (ne)vlastnit Berkshire a proč nekupoval během propadu trhu). V souvislosti s nízkými sazbami a vládní pomocí ale nyní zmínil, že doposud jsme viděli jen jejich pozitivní dopady včetně spokojeného spotřebitele a akciového trhu.