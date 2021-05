Buffett za nástupce označil Abela, Munger nenávidí úspěch bitcoinu

Americký investor a zakladatel společnosti Warren Buffett ukončil spekulace o svém nástupci v čele podniku. V rozhovoru v televizi CNBC za něj označil Grega Abela, který teď v Buffettově investiční společnosti dohlíží na podnikání mimo pojišťovnictví.



"Ředitelé souhlasí, že pokud by se mi zítra něco stalo, tak by to převzal Greg," uvedl Buffett. Dodal, že pokud by něco bylo Abelovi, povede podnik Ajit Jain, který teď dohlíží na podnikání v pojišťovnictví. Ten je ale o deset let starší než Abel. Abel a Jain jsou od roku 2018 místopředsedové správní rady .



Buffett, jemuž patřila třetina Berkshire, než začal v roce 2006 postupovat své akcie charitativním organizacím, veřejně nikdy nenaznačil, že by z vedení chtěl odejít. Ve stejném roce ale poprvé zmínil plány na dobu po svém obchodu v pravidelném dopise akcionářům .



Buffettova investiční společnost vykázala za první čtvrtletí čistý zisk 11,7 miliardy dolarů (250,5 miliardy Kč). Ve stejném období loni konglomerát utrpěl kvůli propadu akciových trhů ztrátu 49,8 miliardy dolarů. Za celý loňský rok mu čistý zisk klesl o 48 procent na 42,5 miliard dolarů.



Skupina ovládá více než 90 společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě známých firem, například v největším světovém výrobci nealkoholických nápojů . Buffett, jehož podnik má sídlo v Omaze v americkém státě Nebraska, si díky svým úspěšným investicím vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

Bitcoin je Bitcoin je podle miliardáře Mungera v rozporu se zájmy civilizace

Americký miliardář Charlie Munger, který je blízkým spolupracovníkem legendárního investora a filantropa Warrena Buffetta, ostře kritizoval nejznámější kryptoměnu bitcoin. Vývoj kolem této kryptoměny označil za "nechutný a v rozporu se zájmy civilizace". Informoval o tom server televize CNBC.



"Samozřejmě, že nenávidím úspěch bitcoinu," uvedl sedmadevadesátiletý Munger. "Nevítám měnu, která je tak užitečná pro únosce, vyděrače a další. Nelíbí se mi ani, jak se přesouvají miliardy dolarů do rukou někoho, kdo vymyslel nový finanční produkt z ničeho," dodal.



Munger je místopředsedou správní rady Buffettovy investiční společnosti . Bitcoin kritizuje už delší dobu, mimo jiné kvůli extrémním cenovým výkyvům a nedostatečné regulaci. V únoru Munger například uvedl, že cena bitcoinu až příliš kolísá, než aby mohla sloužit jako platidlo.



Cena bitcoinu se v polovině dubna vyšplhala na rekordních téměř 65.000 dolarů, následně však sestoupila pod 50.000 dolarů. Dnes odpoledne se bitcoin podle údajů obchodní platformy Bitstamp prodával zhruba za 58.500 dolarů. Od začátku letošního roku si tak připisoval téměř 100 procent.