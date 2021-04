Nezaměstnanost v březnu klesna na 4,2 procenta. Situace na trhu práce je stabilní, říká Úřad práce

Měla by existovat jakási letitá zpráva MPSV, kde se dospělo k závěru, že v ČR opravdu pracuje na full-time jenom okolo 3 milionů osob. Prý se to hodilo do koše. Ale já tomu naprosto věřím, když to vezmu kolem sebe. Taktéž věřím Skořepovi z ČS, který dospěl k závěru při pohledu na data, že obrovská hromada těch současných kompenzací byla a je vyplácena naprosto mimo. Prostě v ČR jsou tažní a kojní.

Ten, který tančí s papoušky