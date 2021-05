Tržby v sektoru polovodičů letos zrychlí o osminu a překonají půl bilionu dolarů, předpovídá IDC

Celosvětové tržby z prodeje polovodičů se v letošním roce zvýší o 12,5 procenta na 522 miliard dolarů, což je v přepočtu zhruba 11 bilionů korun. Jejich růst tak navzdory přetrvávajícím problémům s nedostatečnými dodávkami zrychlí z necelých 11 procent v loňském roce. Předpověděla to výzkumná společnost International Data Corporation (IDC).



Světová ekonomika se nyní potýká s nedostatkem čipů, který se nejprve začal projevovat v automobilovém průmyslu a později zasáhl také další výrobce. "Prodej automobilů se ve druhé polovině roku 2020 zotavil, omezení dodávek některých produktů na trhu s automobilovými polovodiči ale přetrvá i v roce 2021, protože trh zasáhly požáry a uzavírky továren," uvedla analytička IDC Nina Turnerová. Dodala nicméně, že tržby z prodeje automobilových polovodičů by se letos podle IDC měly zvýšit o 13,6 procenta.



"Celkově zůstává polovodičový průmysl na cestě k dalšímu roku silného růstu," uvedl Mario Morales z IDC. "Pozornost trhu se nadále soustředí na nedostatečnou nabídku ve specifických sektorech dodavatelského řetězce," dodal. Nynější investice do výrobních kapacit by podle IDC měly během několika let v polovodičovém průmyslu zajistit zlepšení situace.



Nedostatek polovodičů pro automobilový průmysl v březnu prohloubil požár továrny japonského výrobce čipů Renesas Electronics. Některé přední automobilky tento týden předpověděly, že problémy kolem nedostatku čipů budou ve druhém čtvrtletí ještě výraznější než v prvním kvartálu.



S nedostatkem čipů se potýká rovněž automobilka Škoda Auto. Ta v minulých dnech začala na letišti v Hradci Králové skladovat auta, jejichž výrobu nemůže kvůli chybějícím polovodičům dokončit.