Kolínská Toyota zastaví kvůli nedostatku polovodičů výrobu

Kolínská automobilka Motor Manufacturing Czech Republic zastaví od pondělí 22. března na 14 dní výrobu automobilů. Důvodem je nedostatek polovodičů, které jsou důležité pro výrobu. Situaci zavinily nepříznivé povětrnostní podmínky v Severní Americe, řekl ČTK mluvčí firmy Tomáš Paroubek.



Výrobní linky v Toyotě se zastaví téměř přesně rok poté, co výrobu zastavila celosvětová pandemie koronaviru. Nedostatek čipů trápí výrobce již delší dobu, potýká se s ním mimo jiné například mladoboleslavská automobilka Škoda Auto. Ta zatím zastavení výroby neplánuje.



Za jakých podmínek budou následující dva týdny zaměstnanci Toyoty doma, mluvčí na dotaz ČTK neuvedl. přitom začátkem března přešla kvůli zvýšení výrobní kapacity na třísměnný provoz, dosud fungovala na dvě směny.



Nedostatek polovodičů působí komplikace i ve Škodě Auto, omezuje se výroba a zpomalují se dodávky nových vozů. "Situaci zhoršily v únoru i sněhové bouře v Texasu, kde tamní velcí výrobci čipů museli zastavit nebo omezit produkci. Z tohoto důvodu nelze vyloučit další přizpůsobování výroby. V závislosti na nové situaci v oblasti zásobování učiní společnost Škoda Auto vše, aby udržela stávající výrobu a po obnovení dodávek dokompletovala hotové vozy," řekla dnes ČTK mluvčí automobilky Martina Gillichová.



Škoda očekává, že nedostatek čipů bude pokračovat i v následujících měsících. Podle mluvčí Gillichové se ale problémy netýkají jen automobilek, ale také výrobců spotřební elektroniky, počítačů či telekomunikačních zařízení.



Kolínská automobilka zastavila své výrobní linky také před rokem, a to před půlnocí 18. března, tehdy kvůli špatnému vývoji pandemie koronaviru. Odstávku firma následně několikrát prodloužila, výrobu obnovila až v pondělí 25. května.



Společnost Motor Manufacturing Czech Republic vznikla 1. ledna přejmenováním původní automobilky Peugeot Citroën Automobile (TPCA), společný závod Citroënu, Peugeotu a Toyoty převzala od začátku roku právě . Od roku 2005 vyrábí malé kompaktní vozy Aygo, Peugeot 108 a Citroën C1 a v jejich výrobě bude pokračovat i nadále. V letošním roce se spustí také výroba modelu Yaris.



Firma zaměstnává asi 2500 lidí, 1. dubna 2020 spustila nábor nových zaměstnanců do výroby modelu Yaris, přijmout chce až 1000 zaměstnanců.



Firma představuje jednoho z největších exportérů v Česku a zároveň největšího zaměstnavatele na Kolínsku. Podle dat Sdružení automobilového průmyslu klesla v loňském roce výroba aut v kolínské automobilce o 26,4 procenta na 147.865 aut.