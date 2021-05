Spolu s akciemi klesají i dluhopisy nebo zlato. Nervozita je vysoko

Hlavní finanční trhy nadále svírá velká nervozita. Dnes vyšel lepší průzkum ZEW svědčící o rychlejším vylepšování očekávání o německé ekonomice, to ale investory stěží zajímá. V podvečer bude zveřejněn výsledek americké 3leté aukce a také vystoupí řada zástupců Fedu.

Od nich se dá čekat snaha dál uklidňovat, ujišťovat o podpoře a zlehčovat strach z inflace. Jenže to je prakticky povinnost, alarmistická prohlášení od bankéřů nikdo čekat nemůže, takže i efekt na trhy nebude velký. O mnohém rozhodnou právě aukce a inflační data, která přijdou na řadu zítra.

Dnešní obchodování přináší výrazné ztráty akciím. Například DAX -2,2 pct, AEX -2,7 pct, Nasdaq Composite ztrácí 1,5 pct a S&P 500 klesá o 1,6 procenta. Na dalších trzích to však vypadá různě a nelze říct, že by zde propukala nějaká vlna strachu z inflace a růstu úrokových sazeb. Respektive tržní obrázek vypovídá možná o tom, že investoři se sice stahují z akcií, ale zatím úplně nevědí, do jakého jiného aktiva prostředky přesunout.

Americké dluhopisové výnosy sice rostou, ale nejde o nic velkého. Na 10Y splatnosti vidíme nárůst asi o 2 bazické body. Rychleji rostou výnosy na inflačně zajištěných dluhopisech, což je trochu paradox. Díky tomu trh totiž dává najevo, že jeho inflační očekávání momentálně klesají. Výnosy v Evropě dnes rostou výrazněji, když třeba německý desetiletý je o 5 bodů výš.

Ani komodity nevysílají jasný signál o tom, že by v nich investoři hledali útočiště. Ceny se v posledních měsících dostaly hodně vysoko a dnes nesledujeme jednotný pohyb. Měď se posouvá o 0,7 pct nahoru, ale železná ruda je prakticky beze změny a ropa klesá. Zlato během dne ztrácelo a zareagovalo tak na vyšší reálné výnosy. Eurodolar zůstává v klidu a obchoduje se u 1,2160. Stejně tak dnes nesledujeme žádný podstatný posun hlavních kurzů české koruny.

Finanční trhy letos nejprve vsadily na silný růst doprovázený rostoucími sázkami na zásah Fedu. Pak se situace změnila, kdy cyklický růst zůstal důležitým tématem, ale obavy z inflace a centrální banky šly na pár měsíců stranou.

Nyní se dostáváme do bodu, kdy se téma cyklického oživení aspoň v hlavních rysech vyčerpalo, inflace se vrací na stůl a zůstává nejasné, jak zareaguje Fed. A ve výhledu máme nová rizika jako vyšší daně a útlum některých prvků fiskální podpory. Nacházíme se tedy opět v bodě, kdy dochází ke změně a trhy si hledají nová témata pro další období. S tím se pojí i nejisté chování, zvláště před důležitými daty.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5617 -0.0627 25.6328 25.5284 CZK/USD 21.0030 -0.3747 21.1340 20.9820 HUF/EUR 358.8977 0.3375 359.8500 357.5448 PLN/EUR 4.5490 -0.2184 4.5800 4.5467

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8247 0.4937 7.8288 7.7944 JPY/EUR 132.0650 0.0072 132.4833 131.7990 JPY/USD 108.5165 -0.3105 108.9790 108.3550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8599 0.1048 0.8614 0.8586 CHF/EUR 1.0976 0.3947 1.0985 1.0927 NOK/EUR 10.0434 0.4252 10.0722 9.9730 SEK/EUR 10.1108 -0.1002 10.1450 10.0941 USD/EUR 1.2170 0.3169 1.2181 1.2123

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2749 -0.1275 1.2788 1.2729 CAD/USD 1.2090 -0.1086 1.2126 1.2080