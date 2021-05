Brown: Trhy se připravují na změnu

Investoři začínají uvažovat o ekonomice, která nestojí na monetární politice Fedu, ale na vlastní síle. Na CNBC to uvedl investor Josh Brown, podle kterého se blíží chvíle, kdy Fed bude muset začít hovořit o změně své politiky.

Fed by podle investora měl začít hovořit o ukončení nákupu aktiv. Není přitom žádný „správný“ způsob, jak to učinit. K něčemu podobnému došlo v roce 2013, když Ben Bernanke neplánovaně zmínil ukončení nákupů při své výpovědi v Kongresu. Trhy na to reagovaly velmi citlivě a nejvíce tyto poznámky dopadly na růstové akcie. Brown míní, že nyní dojde k úplně stejné situaci.

Investor se dokonce domnívá, že na trzích již dochází k odklonu od rizikových aktiv, patrné je to například na zlatu, vládních obligacích či kurzu japonského jenu. I nadále by si podle něj měly vést dobře cyklické akcie, ale u růstových akcií to neplatí. Tedy o akciích, kde se investoři nestarají o tok hotovosti a dají na ukazatele, jako je růst počtu uživatelů a podobně. Brown míní, že na tento trend ukazuje mimo jiné i znatelný pokles cen u fondu Ark Innovation.



Investor připomněl, že ke skutečnému obratu v politice došlo až v roce 2014, kdy Fed postupně snižoval objem nakupovaných aktiv (sazby poprvé vzrostly až na konci tohoto roku). Oficiálně byla tato změna oznámena v prosinci 2013, ale již sedm měsíců předtím Fed změnu indikoval. Květen a červen byly pro akcie těžkými měsíci, ale v červenci se již situace začala uklidňovat. Brown míní, že nyní by bylo nejlepší, kdyby Fed nečekal, komunikace ohledně změny politiky by byla dokonce „zdravá“.



Investor byl tázán na to, proč některé firmy vykazují mnohem lepší než očekávané zisky, ale cena jejich akcií nejde nijak výrazně nahoru. Podle jeho názoru může jít o to, že zisky jsou sice mnohem lepší než očekávání analytiků, nicméně skuteční investoři měli svá očekávání výše a vykázaná čísla je tak nijak výrazně pozitivně nepřekvapila. A utlumená reakce akcií na dobrá čísla může také souviset s tím, co bylo uvedeno výše – trh si začíná stále více uvědomovat, že se blíží změna v politice Fedu.



Podle Browna nedává vůbec žádný smysl, aby Fed pokračoval s mohutnými nákupy aktiv v době, kdy se situace v ekonomice prudce zlepšuje. S velkou rezervou by tak bral slova o tom, že ke změně v nákupech dojde až v roce 2023. Důvod, proč akcie reagují na vykazované zisky s malou citlivostí, je tak v tom, že „tapering přichází dříve, než Fed tvrdí.“



Zdroj: CNBC