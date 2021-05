Pokračující konsolidace za podpory Fedu. Americký maloobchod by měl být slušný

Hlavní akciové trhy pokračují v nápravě po propadech během týdne. Evropské indexy si připisují zhruba půlprocentní zisky. Krom toho se daří také dluhopisům, jejichž výnosy klesají více v zámoří než v Evropě. Inflační očekávání přitom zůstávají zhruba stabilní. Eurodolar se při momentálním oživení zájmu o riziko posouvá výš na 1,2120. Roste zlato a ropa, zatímco cena mědi se sesouvá níž.

Bankéři z Fedu pokračují v práci a tlumí obavy z inflace. Opět zaznělo, že inflace po nějaký čas zůstane zvýšená a že se s tím počítá nebo že jsou ve hře přechodné inflační faktory. James Bullard zmínil, že trh práce je možná mnohem utaženější, než naznačují data. Také se domnívá, že přechodné faktory nestojí za celým zvýšením inflace. Na druhou stranu ale vítá nárůst inflačních očekávání a říká, že je příliš brzy na debatu o útlumu QE.

Odpoledne vyjdou americké maloobchodní tržby. Data mají být slušná a po skoro desetiprocentním březnovém nárůstu by tržby podle odhadů měly přidat další procento. Šlo by o potvrzení, že i se slabší zaměstnaností spotřebitelé nemají problém s utrácením, hlavně díky dávkám a úsporám. Síla spotřebitelské poptávky je obecně argumentem pro vyšší inflaci, ale tu už známe a z dat nepůjde usuzovat, jak se tlaky na ceny budou vyvíjet dál. Pro trhy by tedy výsledek na či nad konsensem měl být příznivý. A klasicky by akcie mohly zaváhat, pokud čísla zklamou. Jednak kvůli tomu, že se ekonomika láme směrem k pomalejším tempům růstu, ale také kvůli náznaku, že vysoká inflace nemusí být důsledkem jen přechodného vzedmutí nákupního apetitu po otevření ekonomiky.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:35 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5222 0.0606 25.5313 25.4497 CZK/USD 21.0675 -0.2037 21.1290 21.0155 HUF/EUR 356.2400 -0.5141 357.7500 355.8145 PLN/EUR 4.5323 0.1498 4.5408 4.5246

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7973 0.0146 7.8037 7.7847 JPY/EUR 132.4590 0.1948 132.5840 132.4000 JPY/USD 109.3345 -0.0959 109.5110 109.2500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8612 0.1756 0.8627 0.8595 CHF/EUR 1.0946 0.0146 1.0950 1.0932 NOK/EUR 10.0532 -0.3288 10.1089 10.0508 SEK/EUR 10.1387 -0.1959 10.1660 10.1312 USD/EUR 1.2115 0.2926 1.2129 1.2071

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2923 -0.1292 1.2965 1.2907 CAD/USD 1.2138 -0.2158 1.2179 1.2131