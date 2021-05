Po Muskových tweetech se bitcoin ustálil na 50 000 dolarech, dogecoin naopak silně roste

Bitcoin má za sebou nejhorší týden od února, jeho cena klesla zhruba o 13 procent a ustálila se kolem 50.000 dolarů (1,05 milionu Kč). Na cenu nejznámější kryptoměny světa mají značný vliv tweety zakladatele automobilky Elona Muska, který tento týden oznámil, že jeho podnik už nebude přijímat platby v bitcoinech. Prudce vzhůru se ale vydala cena kryptoměny dogecoin, která si jen dnes připisovala více než 30 procent. I v tomto případě ji ovlivnil Musk.



Bitcoin se v dubnu dostal na rekordních téměř 65.000 dolarů, od té doby už ale ztratil více než 20 procent hodnoty. Velká část ztrát připadá na tento týden. Odpoledne se cena pohybovala kolem 50.680 USD a za posledních 24 hodin vykazovala růst o dvě procenta.

Vývoj ceny bitcoinu, Zdroj: CoinMarketCap



Kryptoměnové trhy na Muskovy tweety reagují často a už dlouho. Když se šéf Tesly zmínil o digitální měně dogecoin, která byla původně vytvořena jen z recese, výsledkem byl stonásobný růst kurzu jen od konce letošního ledna. Tento týden Musk pro změnu srazil cenu bitcoinu oznámením, že už nebude přijímat bitcoiny jako platbu za své elektromobily. Začala s tím přitom teprve před necelými dvěma měsíci. Musk své nynější rozhodnutí zdůvodnil tím, že při takzvané těžbě bitcoinů se spotřebovávají obrovské objemy energie, což nechce podporovat. Zvlášť pokud jde o energii z fosilních paliv, jako je uhlí.

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2021

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2021

"Trhy blízko maxima hledají výmluvu, aby se mohly nadechnout," řekl k sestupu ceny bitcoinu z nedávného rekordu Ben Sebley ze společnosti BCB Group, která se zabývá transakcemi s kryptoměnami. "Lidé, kteří investují dlouhodobě, se o Elonovy tweety moc nezajímají. Teď na ně reagují jen rychlé peníze," dodal.Cena kryptoměny dogecoin po nejnovějším Muskově tweetu zpevnila asi o čtvrtinu a odpoledne už se pohybovala kolem 0,5283 USD . Za posledních 24 hodin tak vykazovala růst o 31 procent. I tak ale citelně ztrácí proti rekordu z minulého týdne, kdy vystoupila nad 0,74 USD "S developery kryptoměny dodge pracujeme na zlepšení efektivity systémových transakcí. Vypadá to slibně," napsal na twitteru Musk. Minulý týden přitom tutéž kryptoměnu označil za "podfuk", čímž její cenu prudce srazil. Není ale jasné, zda Musk nyní odkazuje na efektivitu z hlediska energie, snadnosti použití či udržitelnosti jako měny, upozornil docent financí na Univerzitě Nového Jižního Walesu Mark Humphery-Jenner.Dogecoin spotřebovává 0,12 kilowatthodiny elektrické energie za jednu transakci, zatímco u bitcoinu je to 707 kilowatthodin, uvedla s odkazem na poskytovatele datových center TRG agentura Reuters. Dogecoin, který má ve znaku hlavu psa japonského plemene šiba-inu, letos citelně zdražil. Podle webu CoinMarketCap se tak stal čtvrtou největší kryptoměnou s celkovou hodnotou kolem 68 miliard dolarů (1,4 bilionu Kč).

Vývoj ceny dogecoinu, Zdroj: CoinMarketCap



Dogecoin ale jako platbu přijímá jen hrstka větších firem, právě proto, že není tolik rozšířený. Naproti tomu za růstem ceny bitcoinu je letos hlavně jeho čím dál větší rozšíření jako alternativy při placení. Vzhledem k jeho omezené nabídce ale někteří lidé tuto kryptoměnu používají i jako alternativu ke zlatu, když chtějí uložit peníze v naději, že tak neztratí na hodnotě.



"Dogecoin zůstává lekcí v teorii většího hlupáka," řekl analytik David Kimberley z investiční aplikace Freetrade. Teorie většího hlupáka předpokládá, že nakupovat předražená aktiva může přinášet zisk, pokud existuje ještě větší hlupák, který bude ochoten je koupit.

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.