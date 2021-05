Exxon po pěti kvartálech v zisku, Chevronu zisk klesl o třetinu. OPEC těžbu dál zvyšuje

Největší americký ropný koncern ExxonMobil vykázal poprvé po pěti kvartálech díky vyšším cenám ropy a plynu zisk. V prvním čtvrtletí to bylo 2,73 miliardy dolarů (asi 58 miliard Kč) po ztrátě 610 milionů dolarů ve stejném období loni, uvedla dnes firma. Vyšší ceny ropy a plynu vykompenzovaly silné únorové mrazy v Texasu. Konkurenčnímu Chevronu ale zisk o 29 procent klesl a činil 1,72 miliardy dolarů, oznámil podnik ve své výsledkové zprávě.



ExxonMobil se loni kvůli koronaviru propadl poprvé od vstupu na burzu v roce 1972 do ztráty, když ji vykázal ve všech čtyřech čtvrtletích. se loni dostal do ztráty poprvé od roku 2016.



Ropné společnosti ale nyní už těží z růstu cen energií, které letos stouply nejméně o třetinu. Loni na poptávku nepříznivě působila pandemie. Firmy také snížily výdaje, což mnohým z nich připravilo půdu k dosažení výrazně lepších výsledků.



Největší podíl na zisku Exxonu měla na začátku roku divize průzkumu a těžby. V prvním čtvrtletí vydělala 2,6 miliardy dolarů ve srovnání se ztrátou 610 milionů dolarů za stejné období loni. Společnost, která vyplácí jednu z nejvyšších dividend v indexu S&P 500, ji nezkrátila ani loni, musela se ale kvůli tomu více zadlužit. Úkolem pro management teď bude dluh splatit a zároveň mít dost prostředků k zásadním investicím.



Zisk konkurenta a druhého největšího amerického producenta ropy, firmy , v prvním kvartálu meziročně klesl o 29 procent na 1,72 miliardy dolarů. Jeho zisky z rostoucí ceny ropy a zemního plynu nepříznivě ovlivnily slabší rafinerské marže, výpadky v produkci a vliv prodeje části majetku.



Akcie Chevronu před začátkem obchodování výrazně oslabily. Akcie Exxonu, které od ledna zpevnily asi o 35 procent, před otevřením burzy ztrácely zhruba procento.

OPEC se v dubnu zvýšil těžbu o 100 000 barelů denně, hlavně díky Íránu

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v dubnu ve srovnání s předchozím měsícem zvýšila těžbu o 100.000 barelů na 25,17 milionu barelů denně. Hlavním důvodem je růst dodávek z Íránu. Uvedla to dnes agentura Reuters, která vychází z údajů o přepravě ropy od zdrojů z odvětví. Těžba kartelu se s výjimkou února zvyšuje už od loňského června.



Skupina OPEC+, která zahrnuje kartel OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem, od ledna zmírnila rozsah sjednaného omezení těžby na 7,2 milionu z předchozích 7,7 milionu barelů denně. Saúdská Arábie se však zavázala, že těžbu v únoru, březnu a dubnu dobrovolně sníží kvůli obavám z pomalejšího oživení poptávky. V naději, že poptávka po ropě se bude dál zvyšovat, OPEC+ tento týden potvrdil plán na další postupné zvyšování těžby od května. Také Saúdská Arábie začne od května postupně zvyšovat těžbu.



Vývoz z Íránu roste spolu s tím, jak pokračují rozhovory o obnovení jaderné dohody z roku 2015. Její obnovení by mohlo znamenat, že se na trh dostane více íránské ropy.



Díky dobrovolnému snížení těžby v Saúdské Arábii OPEC stále těží mnohem méně, než kolik mu umožňuje dohoda. Smlouvu o omezení dodávek ropy plnil kartel v dubnu na 123 procent. To znamená, že těžil o 23 procent méně, než kolik mohl. Na Írán, Libyi a Venezuelu se dohoda nevztahuje, změny jejich produkce tak nemají na dodržování dohody vliv.