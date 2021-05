Akcie jsou růstově naladěny před rozpočtem a daty

Evropské akciové trhy vykazují zisky zhruba do půl procenta, přičemž slušně se vede třeba DAXu. Včerejším zprávám se podařilo pozornost investorů přitáhnout zpět k tématu oživení, a třebaže se s tím pojí i předpoklad vyšších inflačních tlaků, efekt na akcie je celkově pozitivní. Preference se stěhují lehce k cyklickým sektorům.

Dnes se bude sledovat představení amerického rozpočtu na příští fiskální rok. Jeho výdaje a deficit by měly být rekordní, přičemž se znovu bude hodně mluvit o podpůrných programech např. pro infrastrukturu. Ujištění, že fiskální politika hodlá nadále ekonomice pomáhat, může působit pozitivně. Podpoře se určitě ve vystoupení prezidenta Bidena dostane daleko většího prostoru než otázce financování a vyšších daní. Na druhou stranu nepředpokládáme, že by rozpočet příliš překvapil a daňová otázka se tak jako tak bude do povědomí vracet.

Dalším zajímavým bodem programu budou ovšem také americká makrodata. Osobní příjmy, výdaje, úspory, deflátor výdajů - to všechno dokreslí, jak se v dubnu spotřebitelé vypořádali se slabším trhem práce a rychle rostoucími cenami. Data jsou po zveřejnění maloobchodu, CPI a dalších statistik spíše doplňková a tržní reakci čekáme skromnou, ale i tak je to důležitý příspěvek do současné debaty o oživení a inflaci. Podobné je to u průzkumu spotřebitelské důvěry za květen, jehož součástí bude také indikace inflačních očekávání. A vyjde také index aktivity chicagského ISM. Je extrémně vysoko a spíše než další nárůst optimismu čekáme jeho ochlazení. Nemělo by však být prudké a pro trhy nějak nebezpečné.

Dluhopisy se dnes konsolidují, poté co včera jejich výnosy značně narostly. Průmyslové komodity jsou na tom smíšeně. Eurodolar se po poklesu usazuje lehce pod 1,22. Koruna na páru s eurem setrvává u 25,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4545 0.0360 25.4660 25.4231 CZK/USD 20.8860 0.1030 20.8970 20.8560 HUF/EUR 348.1158 0.0126 348.7300 347.7018 PLN/EUR 4.4842 -1.4923 4.4968 4.4800

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7597 -0.6988 7.7857 7.7569 JPY/EUR 133.9070 -0.0220 134.0103 133.7370 JPY/USD 109.8830 0.0505 109.9720 109.7990

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8591 0.0466 0.8596 0.8580 CHF/EUR 1.0955 0.1284 1.0957 1.0930 NOK/EUR 10.1808 0.0570 10.2049 10.1653 SEK/EUR 10.1182 0.2047 10.1217 10.0840 USD/EUR 1.2186 -0.0697 1.2201 1.2172

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2950 0.2590 1.2963 1.2907 CAD/USD 1.2097 0.1739 1.2101 1.2069