Česká společnost Eurowag se prý chystá na burzu v Londýně. Ocenění může přesáhnout 2 miliardy dolarů

Česká společnost Eurowag se chystá vstoupit na akciovou burzu v Londýně. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekly zdroje seznámené s plány podniku. Primární veřejnou nabídku (IPO) připravuje investiční společnost TA Associates, která má ve firmě podíl. Transakce by mohla Eurowag ocenit na více než dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard Kč). Eurowag je poskytovatelem platebních řešení pro dopravce.



Globálními koordinátory, kteří mají vstup české firmy na londýnskou burzu zajistit, jsou investiční banky , Jefferies a . Samotný vstup Eurowagu na burzu by podle zdrojů mohl přijít už v září a cílem bude umístit akcie v klíčových indexech londýnské burzy.



Pokud všechno půjde hladce, transakce po brexitu umocní status Londýna jako mezinárodního finančního centra pro evropské firmy, které chtějí své akcie umístit na burze. Jiné východoevropské firmy usilující o vstup na mezinárodní finanční trhy si letos, například jako polská společnost InPost, místo Londýna vybraly akciovou burzu v Amsterodamu.



Firmu Eurowag založil v roce 1995 pod názvem W.A.G. podnikatel Martin Vohánka. Ten je v aktuálním žebříčku časopisu Forbes 31. nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem kolem 7,5 miliardy korun. Služby Eurowagu, které zahrnují tankování, mýtné, vracení daní, správu vozového parku či finanční služby, využívá přes 350.000 vozidel zhruba ve 30 zemích Evropy, Asie a Blízkého východu.



Eurowag loni hospodařil se ziskem před úroky, daní a odpisy (EBITDA) zhruba 57 milionů eur (1,45 miliardy Kč), což byl proti předchozímu roku nárůst o 22 procent. Čisté tržby dosáhly 125,5 milionu eur (3,2 miliardy Kč) a zisková marže 46 procent.



Vohanka má ve firmě podíl 59,1 procenta, společnost TA Associates drží podle výsledkové zprávy za loňský rok 32,67 procenta.

Chystaný úpis je podle Reuters známkou toho, že Londýnská akciová burza (LSE) je i po brexitu atraktivní pro firmy z kontinentální Evropy. O listing v zahraničí mají zájem i jiné firmy v regionu. Třeba polská InPost si vybrala burzu v Amsterodamu.

Ilustrativní foto: Free-Photos prostřednictvím Pixabay