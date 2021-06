Je tu nová fáze cyklu, říká stratég Garner. Jaké akcie doporučuje?

Na počátku tohoto cyklu bylo dobré nadvážit hodnotové a cyklické akcie proti titulům růstovým. Nyní se ale dostáváme do složitější fáze cyklu. Pro Bloomberg Markets to uvedl Jonathan Garner, hlavní stratég pro asijské trhy. Podle jeho názoru nová fáze cyklu nahrává kvalitním akciím. Co se tím myslí a jaký je stratégův výhled?



Onou kvalitou Garnen myslí akcie firem se silnou rozvahou a vysokou ziskovostí. Z geografického hlediska vedl posun do střední fáze cyklu stratéga k tomu, že radí podvážit trhy s vyšším podílem růstových akcií. To znamená i Čínu a zejména její internetové společnosti. Podobné je to s Tchaj-wanem, lepší výhled má naopak u Jižní Afriky.



Pozitivně vidí stratég Austrálii díky vysoké váze komoditních akcií a pak Singapur, a to díky jeho finančním titulům. Stratég také hovořil o tom, že retailoví investoři vyšroubovali ceny technologických titulů na akciových trzích nahoru. Jde podle něj o globální jev, nicméně některé země se odlišují. Příkladem může být Jižní Korea a zmíněný Tchaj-wan. Korea podle stratéga není mimo pásmo standardních historických valuací relativně k jiným rozvíjejícím se trhům a v obou zemích proběhla silná vlna zájmu retailových investorů o akcie. Ovšem zatímco v Koreji již tato vlna opadá, na Tchaj-wanu ještě ne.



Jak bylo uvedeno, tato vlna globálního zájmu retailových investorů podle stratéga vyšroubovala nahoru valuace technologického sektoru a to je důvod, proč u těchto akcií radí opatrnost. Následující tabulka ukazuje cenové cíle pro následujících 12 měsíců u vybraných rozvíjejících se trhů. K tomu jsou přidány cílové valuace – poměr hodnoty indexu k ziskům na akcii:





Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets



Vedle technologií jsou na asijských rozvíjejících se trzích drahé i některé akcie ze sektoru spotřeby. I u nich radí stratég opatrnost. Pozitivně naopak dnes vidí finanční tituly a k tomu sektor materiálů a „část výrobců kapitálového zboží“. Garner zmínil i to, že před šesti měsíci doporučoval akcie na vyspělých trzích, což byl opak konsenzu, který preferoval rozvíjející se trhy. Ty podle něj měly být v přední části cyklu, nicméně tato teze se nepotvrdila kvůli tomu, že v Číně nastalo utahování.



Nejlépe si nyní z vyspělých trhů vedou podle stratéga ty evropské, evropská ekonomika přitom podle jeho projekcí letos poroste asi o 4,5 %. Z vyspělých zemí naopak zaostává Japonsko, u něhož stratég hovoří o letošním přibližně 2% růstu. U Spojených států čeká asi 7% tempo růstu, takže mezi vyspělými zeměmi existují „enormní rozdíly“.



