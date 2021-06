Akcie a ropa rostou, když se pozornost stočila k oživení

Pozornost investorů se během úterka stáčí k ekonomickému oživení, a to především v Evropě. Drobným příspěvkem byla revize PMI v eurozóně směrem nahoru, přispívají plány na další rušení koronavirových omezení. Vliv na sentiment má také odhad OPECu, že se trh s ropou bude díky poptávce utahovat a převis zásob mizet. Během dneška členy rozšířeného kartelu ještě čeká jednání o tom, jestli chce v druhém pololetí pokračovat v navyšování dodávek.

Převažující tržní optimismus se projevuje rostoucími akciemi v Evropě, kde si DAX i další indexy připisují kolem 1,3 procenta. I zaostávající IBEX je lehce v plusu. Také komoditám se daří - ropa Brent je o 2,3 procenta výš, železná ruda zdražuje o 4,3 pct.

Zatímco dluhopisy v Evropě jsou na tom smíšeně při malých změnách, na výnosech v zámoří sledujeme růst. Ten však není spojen s nárůstem inflačních očekávání, což znovu ukazuje, že se investoři nyní zaměřili především na růstové vyhlídky a doprovodné cenové tlaky nechávají stranou.

Odpoledne vyjde v USA index ISM sledující aktivitu ve výrobním sektoru. Hodnota hlavního indexu už v dubnu o něco klesla, ale zůstává nad 60 body, tedy poměrně vysoko v oblasti naznačující expanzi. Index by tam měl zůstat i za květen. Sice se domníváme, že americká ekonomika má nejvyšší tempa pro tentokrát už za sebou a oživení může akciím pomáhat spíše v Evropě, ale třeba chicagský index nedávno ukázal, že optimismus v průzkumech může klidně ještě růst. Dnes by vyšší hodnoty by byly pro americké akcie plus, neboť futures naznačují, že Wall Street asi za Evropou bude zaostávat. Zkazit náladu by dokázalo jen výrazné snížení indexu. Dalším důležitým aspektem je potom dílčí index cen, který je hodně vysoko a jehož další zvýšení by hrozilo vrátit do povědomí inflační tlaky. V minulých případech to ale pro trhy velký problém nebyl.

Eurodolar se ještě včera večer zvedl, načež se drží u 1,2235 bez významnějších pohybů. Také koruna ráno nemá jasný směr a proti euru setrvává u 25,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:24 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4407 0.0101 25.4633 25.4049 CZK/USD 20.7925 -0.0553 20.8300 20.7565 HUF/EUR 346.8300 -0.2372 347.5700 346.3500 PLN/EUR 4.4734 -0.1422 4.4834 4.4710

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8028 0.1785 7.8050 7.7824 JPY/EUR 134.0750 0.0672 134.0940 133.7750 JPY/USD 109.5805 0.1709 109.6380 109.4020

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8624 0.1923 0.8625 0.8585 CHF/EUR 1.0995 0.0400 1.0997 1.0973 NOK/EUR 10.1056 -0.7823 10.1792 10.0903 SEK/EUR 10.1025 -0.3148 10.1545 10.0999 USD/EUR 1.2236 0.0744 1.2241 1.2214

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2910 -0.1420 1.2932 1.2872 CAD/USD 1.2040 -0.1989 1.2067 1.2027