Komentář: Česká ekonomika poklesla v lockdownu mírně, letos poroste o 3,5 procenta

Česká ekonomika v úvodu letošního roku poklesla mezičtvrtletně o 0,3 %, meziročně o 2,1 %. Zpřesněný výsledek je tak v souladu s tím, co už naznačil předběžný odhad před měsícem. Vzhledem k tomu, že v tomto období došlo k přitvrzení lockdownu, není pokles ekonomiky vlastně ani překvapující.



Spotřeba domácností byla v útlumu už od konce loňského roku, a tak její mezičtvrtletní pokles je spíše už jen symbolický. Ve srovnání s prvním čtvrtletím 2020 však byla o více než šest procent nižší. Pokud se podíváme na čísla v běžných cenách, tak na spotřebu lidé vynaložili meziročně o 33 mld. korun méně a šetřili přitom především na službách (-46 mld.). Ostatně velká část z nich byla uzavřena, a tak peníze po většinou putovaly do úspor. Výrazně méně v ČR v prvním čtvrtletí utratili i cizinci (-24 mld.), neboť cestovní ruch se v podstatě zastavil.





Pozitivně se oproti spotřebě tentokrát vyvíjely investice, které se ve srovnání s koncem roku zvýšily o 1,6 %. Meziročně jsou však stále ještě nízko, a to především v důsledku výrazného omezování investic do strojů a dopravních prostředků, které nicméně započalo dokonce už před pandemií. Korona-krize pokles investiční aktivity pouze zrychlila. Jde však spíše jen o dočasnou korekci, protože s ohledem na příznivé vyhlídky poptávky při současném nedostatku zaměstnanců budou firmy opět pod tlakem investovat do technologií. A navíc lze počítat i s dodatečným balíkem peněz z EU, který podpoří i investice veřejného sektoru.



Z pohledu nabídkové strany ekonomiky asi nepřekvapí příznivý výsledek průmyslu, který se z první vlny koronakrize velmi rychle oklepal a už od třetího čtvrtletí drží ekonomiku takříkajíc nad vodou. Nepřekvapí vedle toho ani další útlum v odvětví obchodu, dopravy vč. HORECA, na kterou lockdown dopadl nejtvrději.



I když česká ekonomika v prvním čtvrtletí mírně poklesla, její výsledek je s ohledem na podmínky vlastně pozitivní. A je i výrazně lepší než třeba v případě eurozóny, která v této době byla fakticky v recesi. Nová data z české ekonomiky nám umožňují potvrdit náš příznivý výhled pro letošní rok, který počítá s růstem HDP o 3,5 %. Rizikovým momentem aktuálně zůstává nedostatek dovážených komponent a vysoké ceny komodit.