Podhodnocené akcie s růstovým trendem podle Morningstar

Podhodnocená akcie, která má navíc rostoucí trend, by mohla být jakýmsi investičním ideálem. Preferovaným před podhodnocenými akciemi, u kterých chybí katalyzátor, impuls, či ono momentum k uzavření mezery mezi hodnotou a cenou. A preferovaným i před akciemi s momentem/růstovým trendem, které jsou ale svou cenou již nad svou hodnotou. Morningstar přišla hned se čtyřmi tituly, které podle ní splňují podmínku podhodnocenosti a momenta. Podívejme se na ně s mými poznámkami.



Oněmi 4 akciemi jsou Alphabet, Polaris, a utilita Enbridge. Psát o titulech, jako je Alphabet, je spíše nošením dříví do lesa. O jsem tu zase psal před časem. O Polarisu také, ale je to již delší dobu. A bude možná zajímavé srovnat právě tuto firmu s utilitou Enbridge.



Enbridge



Kapitalizace Enbridge nyní dosahuje 78,3 miliard dolarů. Beta jako ukazatel systematického rizika by podle Morningstar měla dosahovat hodnoty 0,87. Což odpovídá tomu, že tato firma by měla být méně riziková, než celý trh (ten má betu jedna). Požadovaná návratnost tu tak vychází na necelých 6,4 %. Firma za posledních 12 měsíců vydělala na volném toku hotovosti 3 miliardy dolarů. Kdyby tak činila i v následujících letech, tak současná hodnota tohoto cash flow podle mých kalkulací dosahuje 47 miliard dolarů. Podle kapitalizace tedy trh chce/očekává více. Na její ospravedlnění by konkrétně podle mých kalkulací musely ony 3 miliardy dolarů růst ročně asi o 2,5 % ročně (a všechny patřit akcionářům).



Enbridge provozuje ropovody a plynovody v USA a v Kanadě, kde má podle Morningstar silnou pozici na trhu. Část byznysu je tedy regulována, což se odráží ve stabilitě toku hotovosti. Investoři se podle Morningstar obávají nedostatečného využití dopravních kapacit firmy mimo jiné v důsledku stavby nových „vodů“, ale Morningstar tyto obavy nesdílí. Předpokládá totiž, že průměrné ceny ropy napříč cyklem se normalizují na 55 dolarech za barel, dojde k nárůstu těžby a tudíž i k vyššímu využití přepravních kapacit.



Morningstar k tomu ale dodává, že to může trvat delší dobu a akcie by tak měla být zajímavá spíše pro dlouhodobé investory. Jak jsme viděli výše, mě vychází, že nyní je akcie naceněna zhruba na inflační růst toku hotovosti (2 % inflace plus 0,5 % reálného růstu).



Polaris



Polaris můžeme vnímat jako určitý opak Enbridge. Zde totiž hovoříme o výrobci terénních vozítek a vozidel všeho druhu. Tedy o výrobci zboží cyklického a z části tíhnoucímu až k luxusu, ani náznakem neregulovaného, kde má konkurence a tržní dynamika úplně jinou podobu, než u utility. Projevuje se to i na tom, že beta Polarisu dosahuje hodně vysoké hodnoty 2 a požadovaná návratnost mi tak vychází na 12,6 %. Tedy na cca dvojnásobek požadované návratnosti u Enbridge.



Zatímco Ebridge má kapitalizaci ve výši 78 miliard dolarů, Polaris jí má téměř přesně desetinovou, tedy na 7,8 miliardách dolarů. Kdyby tedy teoreticky měl Polaris stejnou požadovanou návratnost a stejný očekávaný růst toku hotovosti, měl by nyní mít desetinový volný tok hotovosti. Tedy 0,3 miliardy dolarů. Jenže jeho volný tok hotovosti za posledních 12 měsíců dosahuje asi trojnásobek: 0,93 miliardy dolarů. Mimo jiné výsledek oné bety a požadované návratnosti.



Co valuace? Pokud bychom nechali oněch 0,93 miliard dolarů dlouhodobě stagnovat, vyjde nám současná hodnota tohoto toku hotovosti na 7,4 miliardách dolarů. Tedy ne moc pod kapitalizací. Na ní se dostaneme, pokud necháme tento tok hotovosti růst asi o 0,6 % ročně. Takže současná kapitalizace u Polarisu implikuje mnohem nižší dlouhodobý růst volného toku hotovosti, než u Enbridge. A nedosahuje ani zdaleka ani inflace. Dává to smysl?



Odpověď do značné míry závisí na tom, že Polaris za posledních 12 měsíců vydělal mnohem více, než třeba v roce 2019. Kdy jeho volný tok hotovosti dosáhl 0,4 miliard dolarů a rok předtím jen 0,25 miliard dolarů (vs. oněch 0,93 miliard dolarů TTM). Pokud bychom počítali s tím, že pro současnou schopnost generovat cash flow je relevantní spíše rok 2019 a použili bychom jako dorazový můstek ne 0,93 miliard dolarů, ale oněch 0,4 dolarů, tak by tato částka na ospravedlnění kapitalizace musela podle mých kalkulací růst ne o 0,6 % ročně, ale o 7,5 % (do nekonečna). Což už je jiná káva.



Jde tu tedy dost o to, co Polaris předvede v prvních ekonomicky a společensky „otevřených“ čtvrtletích – zda se budou jeho výsledky klonit spíše k roku 2020, či k roku 2019. Morningstar ve vztahu ke kratšímu období hovoří o 19 % organickém růstu tržeb v letošním roce a pak k posunu ke střednímu jednocifernému růstu, který je standardem odvětví. Morningstar k tomu dodává, že Polaris má velmi silnou značku a konkurenční pozici, nyní by ale podíly na trhu mohly zamíchat tenze v dodavatelských řetězcích.