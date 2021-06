Jakou budoucnost přisuzuje Tesle banka Wells Fargo?

Colin Langan z hovořil na Yahoo Finance o akciích Tesly a dlouhodobém výhledu této společnosti. Jeho společnost má u této akcie neutrální doporučení a analytik na počátku rozhovoru hovořil o pozitivních i negativních faktorech, které se budou společnosti týkat v krátkém období. Mezi ty první patří pozitivní vývoj týkající se objemu produkce daný zejména výrobou v Číně. A patřily by sem i daňové kredity spojené s elektromobily. Co představuje faktory negativní a jaký bude podle analytika dlouhodobější vývoj?



Langan míní, že krátkodobě čelí rostoucím nákladovým tlakům daným vyššími cenami některých komodit potřebných pro výrobu baterií. Konkrétně analytik odhaduje, že od počátku roku vzrostla cena vstupů pro výrobu baterií o 50 %, což se postupně začne projevovat ve výsledcích firem tak, jak bude končit platnost současných dodavatelských kontraktů. A k tomu mohou investoři podceňovat rizika spojená s regulací. Konkrétně s regulací spojenou s autopiloty a dalšími systémy, které ve svých vozech používá.



Langan byl následně tázán na některé věci týkající se jeho valuačního modelu. V něm používá desetiprocentní tempo růstu pro odhad takzvané terminální hodnoty. Tedy hodnoty toku hotovosti generovaného po období, pro které jsou tvořeny detailnější projekce výsledků firmy. Těchto 10 % tak implikuje, že by tímto tempem měla být schopna zvyšovat svůj tok hotovosti po uvedeném období donekonečna. Podle modelu analytika je ale i takto vysoké číslo v souladu s tím, jaká je nyní cena akcií na trhu. Jinak řečeno, ani předpokládaný vysoký velmi dlouhodobý růst neimplikuje, že by akcie byly podhodnocené.



Analytik k tomuto tématu dodal, že by měla do deseti let vyrábět asi 12 milionů aut, což je více, než nyní vyrábí ty největší automobilky. I takový objem výroby by ale podle Langana neimplikoval úplně nesmyslný podíl na trhu a řada investorů věří, že toho bude skutečně schopná dosáhnout. Na druhou stranu „v ceně akcií je toho odraženo skutečně hodně“. Elonu Muskovi pak podle analytika „prochází věci, které jiným ne“. Na stranu druhou ale jde o inovátora, vizionáře, který je schopen přilákat velké talenty.



Tesla býci podle analytika věří úspěchu v řadě oblastí, o kterých se ale dá pochybovat. Příkladem může být autonomní řízení bez systému LIDAR či solární elektrárny. Optimisté se ovšem domnívají, že Musk dokázal velké věci v elektromobilitě a tak je dokáže i jinde. Na závěr rozhovoru byl analytik tázán na zmíněný LIDAR. Jde o metodu měření vzdáleností za použití laseru. O tomto systému se Musk vyjadřoval skepticky, ovšem analytik byl tázán, zda by u šéfa Tesly nemohlo dojít k obratu, podobně jako v nejednom dalším případě.



Langan odpověděl, že si nemyslí, že tento systém testuje tak, jak se o tom někdy hovoří. Pokud by se k němu přece jen přiklonila, šlo by o velkou změnu v její strategii. A podle Langana by se pak ocitla v pozici, kdy by za jinými firmami, které s LIDARem pracují již nějakou dobu, znatelně zaostávala.



Zdroj: Yahoo Finance