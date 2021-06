United Airlines chtějí modernizovat flotilu, Boeing nabízí mnohé pobídky

Americká letecká společnost United Airlines Holdings Inc. je v pokročilé fázi jednání o koupi velkého množství úzkotrupých letadel. V rámci širší obnovy své flotily by si aerolinky mohly objednat nejméně 100 letadel 737 MAX. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.



Aerolinky nyní vidí příležitost k modernizaci flotily a podle zdrojů zkoumají několik nových úsporných modelů. Nová objednávka by přišla v době, kdy oba přední výrobci letadel, a Airbus, touží po nových zakázkách a poptávka po cestování v USA roste.



Boeing se také v současnosti snaží zvýšit prodej svého letounu MAX, který byl po dvou vážných nehodách na téměř dva roky odstaven z provozu a v některých místech, třeba v Číně, stále nedostal povolení k obnovení letů. Poptávku po nových letadlech také prudce snížila pandemie nemoci covid-19 a související omezené možnosti cestovat. Aby přilákal nové kupce, nabízí výrazné slevy letounů MAX a další pobídky.



Mluvčí United Airlines i zprávu nekomentovali.



United Airlines si již v březnu objednaly 25 letadel MAX. Díky nové objednávce by mohly vyřadit z provozu starší letadla 757, z nichž velká část byla vyrobena v polovině 90. let 20. století a mají výrazně vyšší spotřebu paliva než letouny novější generace.