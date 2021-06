Obchodování s akciemi GameStopu bude vyšetřovat americký SEC. Hovor k výsledkům investory zklamal

Akcie GameStopu v premarketu klesají poté, co firma včera na hovoru k výsledkům oznámila, že plánuje nabídku více akcií, a že regulační orgány vyšetřují obchodování s jejími akciemi. Akcie v New Yorku klesají o 6 % oproti předchozí uzavírací ceně 302,56 USD.

Tento obchodník s videohrami, který se na začátku letošního roku stal symbolem akciového šílenství na Redditu, toho investorům ve středu večer připravil hodně na strávení. Firma si najala nového generálního ředitele a finančního ředitele z Amazonu, oznámila zisk za první čtvrtletí, který překonal odhady, a uvedla, že může nabídnout dalších 5 milionů akcií. Rovněž zveřejnila, že Komise pro cenné papíry (SEC) vyšetřuje obchodní činnost spojenou s jejími akciemi.

Právě plánovaná nabídka akcií a vyšetřování SEC dopadla na akcie po ukončení středečního obchodování. Akcie v jednu chvíli klesaly až o 14 % na 261,61 USD. GameStop letos do včerejšího uzavření posílil o více než 1 500 %.

"Obchodní vyšetřování rozhodně představuje velkou rudou vlajku," uvedl v rozhovoru David Trainer, výkonný ředitel společnosti New Constructs pro investiční výzkum. Může být „jehlou, která propíchne bublinu ocenění této akcie.“

Pro analytika Wedbush Michaela Pachtera je výsledek vyšetřování nejasný.Investoři by ale mohli být více zklamaní z plánované nabídky akcií a nejasností ohledně strategie této společnosti. Pro firmu, řekl, by prodej akcií byl vlastně pozitivní, protože by znamenal více munice pro akvizice. "A teď, téměř o pět měsíců později, stále nevíme, jaká je strategie," uvedl Pachter a odkazoval na aktivistického investora a slib předsedy Ryana Cohena, že od ledna začnou firmu transformovat.

Živý přenos

Konferenční hovor o výsledcích GameStopu, který byl živě streamován na YouTube, měl několik tisíc diváků, ale trval pouhých 11 minut. Odcházející generální ředitel George Sherman byl jediným ředitelem, který hovořil, a odmítl odpovídat na dotazy analytiků. Shermana nahradí 21. června Matt Furlong, který vedl australské operace společnosti . GameStop si také najal dalšího pracovníka Amazonu, Mika Recupera, jako finančního ředitele. Noví zaměstnanci jsou součástí Cohenova širšího úsilí přeměnit společnost z kamenného řetězce na úspěšný e-shop.

GameStop zažádal o potenciální prodej až 5 milionů akcií prostřednictvím nabídky na trhu, která umožní drobným investorům přímý nákup. V dubnu získala z nabídky 551 milionů dolarů. Mimo to se společnost od prodeje akcií v letošním roce držela stranou, a to navzdory výzvám analytiků k navýšení vlastního kapitálu. Nový program prodeje akcií, který byl oznámen ve středu, umožní společnosti GameStop získat až 1,51 miliardy dolarů podle poslední zavírací ceny.

Obchod také vykázal lepší čtvrtletní tržby, než se očekávalo, ve výši 1,28 miliard dolarů a nižší ztrátu, než předpovídal.

Zdroj: Bloomberg