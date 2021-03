Víkendář: Je to šílenství? Akceleruje to? Bude to bublina…

Jeremy Grantham dokázal za téměř padesát let své investiční kariéry odhadnout řadu obratů na trhu, nyní v rozhovoru pro FT popsal svůj pohled na současné dění a další vývoj. Nejdříve připomněl bublinu na akciovém trhu v Japonsku a následně na amerických technologických akciích. Tehdy se valuace akcií dostaly vysoko nad předchozí standardy a hodnotoví investoři jako Grantham se notně spálili. Hodnotové akcie si totiž v době prudkého růstu trhu nevedly dobře. Celkově se z těchto období dá usuzovat, že vývoj na hodnotových akciích není dobrým indikátorem toho, kam se hne celý trh.



Investor se následně věnoval pozorně sledované společnosti Gamestop. Ta má podle něj jen malou hodnotu, vybrali si ji ale „agresivní jednotlivci“, kteří nemají na trhu mnoho zkušeností a vyhnali cenu až do nebe. Během tohoto procesu vytlačili z krátkých pozic některé hráče, zejména hedge fondy, pro které to bylo ponižující. Podobné je to podle Granthama se společností Hertz, která padla do bankrotu, ale v jednu chvíli se cena jejích akcií zvedla několikanásobně.



Tesla je podle investora firmou, která opakovaně dosahuje přelomových věcí. Něco jiného je ale cena akcií. Tu lze sice ospravedlnit tím, že do valuačních modelů použijeme odpovídající čísla, ale Grantham v této souvislosti uvažoval o tom, nakolik je tedy trh vlastně efektivní. Zatímco totiž firmě za poslední rok vzrostly tržby zhruba o 20 %, cena akcií se zvedla asi o 700 %. Buď je tedy trh efektivní nyní, ale nebyl „před covidem“, nebo naopak. Jinak řečeno, „obrovsky neefektivní“ byla buď cena akcií před rokem, nebo je neefektivní nyní.



Jak Grantham vnímá politiku americké centrální banky? Podle jeho názoru by bylo nejlepší, kdyby se Fed držel jednoduchého pravidla a zvyšoval peněžní nabídkou v souladu s tím, jak roste americký produkt. K tomu investor dodal, že po příchodu Alana Greenspana do čela Fedu nastal obrat v dluhové dynamice – dluhy začaly růst rychleji. Přičemž „neexistuje žádný důkaz, že dluhy zvyšují produkt. Je to jen konvenční názor.“



Diskuse se následně stočila zpět k bublinám. Grantham poukázal na to, že ta japonská stále vyniká ve srovnání s jinými. Dokumentuje to i příběh, podle kterého byla v jednu chvíli hodnota pozemku pod palácem japonského císaře vyšší než hodnota půdy v celé Kalifornii. „Strávili jsme na ověřování této věci dva dny a ukázalo se, že to skutečně byla pravda, ne jenom pohádka. Bylo to neuvěřitelné, jaké hodnoty měly pozemky v Tokiu,“ řekl Grantham.



Všechny bubliny mají podle investora několik společných rysů. Ceny rostou na průměr býčí části cyklu a dostavuje se euforie a šílenství s tím, že nákupy se provádí na základě toho, co kdo řekne někde na párty nebo si někde přečte. „Je to šílenství? Akceleruje to?“ To jsou základní otázky, na které je při snaze o hledání bubliny třeba hledat odpověď a Grantham tvrdí, že nyní jsou tyto odpovědi u některých aktiv kladné. Zmínil v této souvislosti i bitcoin a celkově míní, že není jasné, jak dlouho bude vše ještě trvat. „Vždy to trvalo déle než jen pár měsíců.“



Zdroj: Youtube, Financial Times

