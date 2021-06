G-7 se dohodla na postoji vůči Číně, Tesla obnoví transakce s bitcoiny a futures se zelenají

Americký prezident Joe Biden uvedl, že G-7 zaujala na summitu v jižní Anglii silné stanovisko k ekonomickým otázkám Číny a jejím praktikám v oblasti lidských práv. Americký výrobce elektrických aut obnoví transakce s bitcoiny, přičemž chce více využívat ty vytěžené z obnovitelných zdrojů. A úředníci Velké Británie nyní očekávají, že Boris Johnson oznámí odložení o až čtyři týdny pro uvolnění většiny pravidel sociálního distancování v Anglii. Futures se v úvodu týdne pohybují nad nulou.

Z makroekonomických dat nás dnes čeká bilance běžného účtu ČR v 10 dopoledne a evropská průmyslová výroba o hodinu později. Výsledky dnes bude reportovat Plug Power. Futures na evropské akciové indexy se pohybují v zelených číslech. Futures na Euro Stoxx 50 rostou o 0,2 %, na FTSE 100 o 0,1 % a na DAX o 0,1 %. Americké futures se rovněž pohybují nad nulou.

Americký výrobce elektrických aut obnoví transakce s bitcoiny, když těžaři, kteří ověřují transakce, budou více využívat obnovitelné zdroje energie, uvedl včera na twitteru Elon Musk. Těžaři bitcoinu z celého světa se zároveň dohodli na prvním upgradu nejznámější světové kryptoměny po čtyřech letech. Změny, které začnou platit v listopadu, mu mají umožnit lépe konkurovat kryptoměnové dvojce ethereu. Bitcoin za posledních 24 hodin vzrostl o necelých 12 % na 39 335 dolarů.

Americký prezident Joe Biden uvedl, že G-7 zaujala na summitu v jižní Anglii silné stanovisko k ekonomickým otázkám Číny a jejím praktikám v oblasti lidských práv. Setkání zahrnovalo debatu za zavřenými dveřmi o tom, jak pevná by měla být rétorika vůči Číně. Američtí představitelé uvedli, že skupina se ohledně přístupu k Číně shodla více než kdykoli předtím.

Úředníci Velké Británie nyní očekávají, že Boris Johnson oznámí odložení o až čtyři týdny pro uvolnění většiny pravidel sociálního distancování v Anglii, až dnes večer oznámí rozhodnutí. Nárůst mutace koronaviru delta, která byla poprvé zjištěna v Indii, přinutila předsedu vlády a jeho tým přehodnotit svůj plán ukončit omezení k 21. červnu. Omezení týkající se svateb a významných sportovních akcí mohou být uvolněna, uvedl jeden úředník.

Éra Benjamina Netanjahua v křesle izraelského předsedy vlády skončila. Opoziční strany se spojily a nová vláda tak bude sestavena bez něj. Náboženský židovský nacionalista Naftali Bennett, bývalý spojenec Netanjahua, který se staví proti palestinské státnosti a íránské jaderné dohodě, bude ve funkci předsedy vlády do srpna 2023. Vystřídá jej centrista Yair Lapid, který byl hlavním architektem této nepravděpodobné koalice.

Írán zpochybnil možnost oživení jaderné dohody se světovými mocnostmi ještě předtím, než si Íránci zvolí příští týden nového prezidenta. Náměstek ministra zahraničí Abbas Arakči, který vede íránskou delegaci ve Vídni, uvedl, že si nemyslí, že by bylo možné dospět k závěru během sobotního šestého kola jednání. Dohoda by odstranila americké sankce na íránský vývoz ropy a mohla by pomoci uklidnit Blízký východ. Ropa dosáhla 32měsíčního maxima, jak očkování proti koronaviru podporuje lepší výhled poptávky.

Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.