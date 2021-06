Víkendář: Ne každé riziko se vyplatí podstupovat

Jsou drobní investoři silou, na kterou se musí na trzích brát stále větší ohled? Na toto téma hovořil na Yahoo Finance Brian Jacobsen, který působí jako stratég ve . Podle něj je odpověď kladná s tím, že sledování toku likvidity na trzích bylo vždy součástí práce správců investičních portfolií. Stratég pak hovořil o tom, že někteří jeho kolegové byli schopni díky aktivitám drobných investorů tlačícím ceny nahoru zavřít své pozice v zisku.



Jasobsen poukázal na to, že drobní investoři se mimo jiné zaměřují na akcie, kde je velký objem krátkých pozic. Tedy pozic, které sází na pokles ceny tohoto titulu. Cílem drobných investorů je pak vytlačit cenu výš tak, aby donutili držitele krátkých pozic k jejich uzavírání, tedy k nákupu akcií, který by dál táhnul ceny nahoru. Jacobsen zmínil, že někteří jeho kolegové, kteří spravují investiční portfolia zaměřená na akcie menších firem, byli schopni uzavřít své dlouhé pozice v zisku právě díky tomu, že se na ně soustředila popsaná aktivita retailových investorů.



Yahoo Finance doplňuje, že drobní investoři se často zajímají zejména o takzvané meme akcie. Tedy tituly, o kterých se intenzivně hovoří na sociálních sítích, ovšem bez toho, aby k tomu existoval nějaký fundamentální důvod, například ve formě výrazné změny v hospodaření firmy. Mezi takové akcie lze zařadit AMC, Gamestop, Nokiu, Blackberry či Bed Bath. Jacobsen k tomu uvedl, že je dobré zamyslet se nad tím, co změny v cenách těchto akcií indikují. V některých případech za nimi totiž nemusí stát žádný pádný důvod a pak může být růst cen příležitostí k prodeji. Jindy ale může cenový pohyb naznačovat něco, co investor doposud nevěděl, a ve výsledku tak může dávat větší smysl navýšení pozic.



Jacobsen ale podle svých slov nesouhlasí s názorem, že na rostoucích trendech některých akcií je dobré participovat proto, že „jinak necháte ležet peníze na stole“. Tento rostoucí trend totiž může podle něj velmi rychle obrátit. „Ne každé riziko se vyplatí podstupovat,“ dodal stratég s tím, že svou roli hraje i to, pokud investice do zmíněných akcií představuje jen malou část celkového portfolia. V případě neúspěchu pak totiž výrazně neovlivní celkovou investiční návratnost.



Trochu zmatek...



O spekulacích a meme akciích hovořil na Bloomberg Markets investor Robert Sloan. Poukázal na to, že jen v jednom týdnu končícím 6. června ztratili investoři na krátkých pozicích na AMC dvě miliardy dolarů. Následující graf ukazuje vývoj ceny akcií AMC a takzvaný short interest. Tedy podíl akcií, na kterých jsou otevřeny krátké pozice k jejich celkovému počtu.





Sloan byl dotázán na to, jak může u některých akcií short interest převyšovat 100 %. Možné je to třeba v případě, kdy investoři otevírají takzvané „naked“ krátké pozice. V nich prodávají akcie, které nevlastní a nepůjčili si je. Sloan k tomu ale dodal, že taková praxe je ilegální a pokud k ní dochází, měl by zasáhnout regulátor. Pak ale podle něj existují případy, kdy ve skutečnosti nejde o krátkou pozici, ale je za ní považována. „Je tu hodně zmatku,“ dodal investor.



