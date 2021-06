Červená barva ovládla Wall Street, Citigroup -3,19 %

Středeční obchodní den se hlavní zámořské indexy pohybovaly spíše stranou a všichni vyčkávali na výstup ze zasedání americké centrální banky.



FED podle předpokladu nezměnil hlavní úrokovou sazbu, ovšem do konce roku 2023 by měli američtí centrální bankéři alespoň dvakrát tuto sazbu zvýšit. Současné tempo nákupů dluhopisů ve výši 120 miliard USD zůstává neměnné.



Akcie Novavax dnes ztratily „půdu pod nohama“ a to poté, co management oznámil, že nebude minimálně do třetího čtvrtletí požadovat o povolení své vakcíny proti Covid 19 v USA, Velké Británii a v Evropě, avšak současně byly oznámeny pozitivní výsledky první studie vakcíny Covid a vakcíny proti chřipce podávané současně, NVAX -5,79 %.



To naopak automobilka z amerického státu Michigan, konkrétně posílila o více jak 1 procento. Důvodem růstu byla zpráva, že do roku 2025 automobilka zvýší výdaje na elektrická a autonomní vozidla na 35 miliard dolarů, +1,56 %.



Analytik Wolfe Research dnes napomohl k růstu ceny akcií společností provozující zaoceánská plavidla a to poté, co dnes vylepšil jejich 12M cílové ceny a doporučení, NCLH +2,69 %, CCL +2,34 %, RCL +1,83 %.



Celý finanční sektor zakončil mínus 0,1 procenta. Jeden z nejhorších výsledků dne si připsaly akcie banky . Důvodem bylo oznámení finančního ředitele Marka Masona, který uvedl, že v tomto kvartále očekává zvýšení výdajů na rozmezí 11,2 až 11,6 miliardy dolarů, C -3,19 %.

Naopak sektor komunikačních služeb odepsal 0,8 procenta (T -0,75 %, VZ -1,13 %).

Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,8 % (34.034 b.), S&P 500 o 0,5 % (4.223 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,2 % (14.039 b.).