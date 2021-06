CNBC: Investice do evropských start-upů již překonaly loňský rekord

Evropský technologický sektor již letos přilákal vyšší investice od firem rizikového kapitálu než za celý loňský rok. Začínající technologické firmy, tzv. start-upy, na kontinentu od počátku letošního roku získaly 43,8 miliardy eur (1,1 bilionu Kč). Překonaly tak rekord z loňského roku, kdy získaly 38,5 miliardy eur. Uvedl to zpravodajský server CNBC s odvoláním na údaje společnosti Dealroom.



Částka je vysoká, přestože počet transakcí podepsaných s firmami rizikového kapitálu je zhruba poloviční ve srovnání s loňským rokem. Letos se uskutečnilo zhruba 2700 kol financování, zatímco loni jich bylo 5200. Z toho vyplývá, že evropské technologické firmy získávají na jednu investici mnohem vyšší částky než v předchozích letech. Vzdorují tak nejistotě spojené s pandemií nemoci covid-19, která však byla velkým impulsem pro internetové služby.



Ředitel platební společnosti Checkout.com Guillaume Pousaz upozornil, že start-upy často vznikají v době krize. Jako příklad uvedl několik nových finančně technologických firem, které vznikly v reakci na globální finanční krizi v roce 2008.



Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý uvedl, že chce, aby do roku 2030 vzniklo v Evropě alespoň deset technologických firem, každá s hodnotou přes 100 miliard eur. Evropa je nyní domovem mnoha jednorožců, tedy začínajících technologických firem s hodnotou vyšší než jedna miliardy USD (21,5 miliardy Kč), zatím se jí však nepodařilo vytvořit společnost takového rozsahu, jako jsou američtí nebo čínští technologičtí giganti.



Iniciativa Scale-Up Europe přišla s 21 doporučeními, která mají regionu pomoci vybudovat novou generaci technologických gigantů. Mezi její návrhy patří daňové úlevy pro podniky za investice do začínajících podniků a změny v regulacích.