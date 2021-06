Český lídr mobilního příslušenství pod značkou FIXED míří na trh START pro 45 milionů korun. Chce růst v Evropě

Tuzemský lídr ve vývoji, výrobě a prodeji příslušenství k mobilním telefonům pod značkou FIXED - společnost RECALL s.r.o. - hodlá ještě v letošním roce vstoupit na trh START Burzy cenných papírů Praha a nabídnout tak drobným investorům z řad institucí i veřejnosti své akcie. Firma má ambici stát se ve svém oboru evropským lídrem, a to kombinací vlastního vývoje, flexibility i otevření nových tržních segmentů. Přinášíme dosud dostupné informace o chystaném úpisu akcií i plánech firmy.



Společnost od svého založení v roce 2001 budovala pod názvem RECALL distribuční a prodejní kanály a know how. V roce 2014 odstartovala svou novodobou historii akvizicí výrobního závodu na výrobu pouzder v Prostějově a následném založení značky FIXED. Dnes prodeje produktů značky FIXED představují 3/4 obratu společnosti. Produkty vznikají prostřednictvím vlastního silného produktového týmu, dále pak zahájením úzké spolupráce s českými designéry, vývojáři softwaru a hardwaru.

“Před 20 lety jsme založili společnost RECALL s.r.o., která měla ambice stát se významným specializovaným distributorem příslušenství pro mobilní telefony v ČR. Tento vysněný cíl jsme si naplnili již po necelých 10 letech. V roce 2014 jsme získali nový impulz a rozhodli se stát se vývojářem, designérem a výrobcem vlastních produktů. Za poslední roky jsme vytvořili know how, které nám umožňuje zrychlit expanzi. Zrychlujeme ve vývoji nových produktů, zkvalitňujeme služby v e-commerce, dostáváme se na nové exportní trhy. Do nedávna byly naše aktivity lokální, nyní víme, jak se stát globálním hráčem, proto jsou naše možnosti růstu takřka neomezené. K tomu však potřebujeme nové finanční zdroje a proto přicházíme s přeměnou na akciovou společnost FIXED zone a.s. a veřejnou nabídkou akcií investorům” říká hlavní akcionář a zakladatel firmy Daniel Havner.

“Náš růst, který dlouhodobě dosahuje cca 10-20 % p.a., jsme dosud financovali bankovními zdroji a reinvesticí zisků. Za 20 let jsme vybudovali silnou značku i komunitu zákazníků a dlouhodobých partnerů. Těm všem i novým investorům na trhu START chceme nabídnout účast na našem růstovém příběhu a požádat je o podporu v naší snaze stát se evropský lídrem v oblasti mobilního příslušenství.” doplňuje CEO společnosti Jan Moravec. “Pomáhají nám k tomu nejen samotný růst odvětví podpořený změnou stylu práce a oblibou home office, ale také nové trendy výrobců smartphonů, díky kterým ve světě roste poptávka po příslušenství. V neposlední řadě je to masivní rozvoj nových sítí pro IoT, pro které připravujeme celou řadu produktů FIXED SMART. Věřím, že tyto fenomény přilákají nové zákazníky i zájem investorů o emitované akcie naší firmy. Akcie chceme nabídnout prostřednictvím zavedených renomovaných obchodníků s cennými papíry rovněž široké veřejnosti.” uzavřel Jan Moravec.

Poradcem společnosti pro IPO je společnost LIFTIA. “Mám obrovskou radost, že na trh START přichází další tuzemská regionální firma, která má minimálně celoevropské ambice a potenciál. Pražská burza tak dostane zajímavý růstový titul v oblasti technologií, hardware a IoT” hodnotí Tomáš Morava, zakladatel poradenské společnosti LIFTIA.





O CHYSTANÉM IPO

“Prostřednictvím trhu START chceme získat jistotu do dalšího rozvoje a volné prostředky k posílení provozního cash flow a skladů. V kombinaci s bankovní finanční pákou výrazně zvýšit jistoty včasných dodávek a rozvoje sortimentu. Obrovskou příležitost vidíme v otevírání dalších prodejních kanálů za hranicemi ČR. Konkrétně “marketplaces“ tedy internetová tržiště, na kterých se chceme prosazovat doslova po celém světě. Dále pak vlastní online D2C kanál, který budeme cílit na sousední země. Dalším kanálem, na kterém usilovně pracujeme, je export přes distributory. V minulých letech jsme investovali do přípravy vývoje a prototypování nových vlastních produktů, které by měly převzít roli vlajkové lodě sortimentu FIXED. Věříme, že dotažením a marketingovou podporou těchto produktů se nám podaří ještě výrazněji vymezit proti konkurentům bez vlastního vývoje a získat tak ještě lepší tržní pozici.” hodnotí IPO ambice Daniel Havner.

„Jsem rád, že se na vstup na trh START připravuje další zajímavá emise, která případně rozšíří portfolio oborů, které jsou zde zastoupeny. Držím společnosti palce a doufám, že se jí podaří investory úspěšně oslovit“, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

O RECALL

Společnost RECALL s.r.o. je ryze českou společností s ambicemi stát se evropským lídrem v oblasti všeho, co patří k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice. Pomáhá svým zákazníkům tato mobilní zařízení zdokonalit, ochránit, zjednodušit jejich používání a zpřístupnit jim nejnovější technologie. Společnost je vlastněna českými fyzickými osobami, zakladateli, kteří ve společnosti aktivně manažersky působí a nadále ji budou rozvíjet. Zaměstnává více než 80 lidí. Má sídlo v Českých Budějovicích a vlastní výrobu luxusních kožených pouzder v Prostějově. Dlouhodobě dosahuje pozitivní EBITDA při udržení masivních investic do vývoje a testování nových produktů. Jen za prvních 5 měsíců roku 2021 dosáhla tržeb 100 milionů Kč, což je o 30 % více než loni. Výrobky FIXED se tradičně umisťují na předních příčkách hodnocení zákazníků a v roce 2019 získala společnost prestižní cenu EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD.

(Zdroj: Recall, Patria)