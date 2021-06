Akcie pod tlakem, koruna se zisky díky ČNB

Klíčovou domácí zprávou je dnes samozřejmě zvýšení úrokových sazeb ČNB. To doprovodila informace od guvernéra Rusnoka, že sazby porostou dál a mohou stoupat na každém dalším zasedání. Sám prý ale doufá, že zvýšení na každém jednání nebude třeba. Pro korunu bylo potvrzení začátku série utahování impulsem k posílení pod 25,40.

Na světových trzích sledujeme další odraz komodit směrem vzhůru, zatímco akciím se většinou moc nedaří. Wall Street se ještě drží těsně u včerejších hodnot, ale Evropa se výrazně červená. Ztráty DAXu rostou na 0,9 pct, CAC 40 je dole o 0,8 pct, relativně slušně je na tom FTSE 100 nacházející se těsně v záporu.

Lepší než očekávané výsledky předběžných evropských PMI se s odezvou nesetkaly. O slovo se ale znovu přihlásili centrální bankéři. Zatímco včera trhy uklidňoval Jerome Powell, dnes Raphael Bostic uvedl, že přechodná inflace asi přetrvá déle, než se dříve čekalo. Namísto dvou až tří měsíců to má být šest až devět. Michelle Bownanová řekla, že faktory tlačící nahoru inflaci by měly odeznít, ale bude to nějaký čas trvat.

Výnosy ve Spojených státech jsou mírně nahoře, naproti tomu německé lehce klesají. Eurodolar i přesto navýšil zisky. Odpoledne však kurz z denních maxim sestupuje a vrací se pod 1,1950.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:33 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3856 -0.4709 25.5100 25.3626 CZK/USD 21.2530 -0.5126 21.3940 21.2030 HUF/EUR 350.7069 0.0806 351.4200 347.7200 PLN/EUR 4.5263 0.2602 4.5439 4.5058

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7339 -1.0329 7.7490 7.7230 JPY/EUR 132.4010 0.2142 132.7043 132.0289 JPY/USD 110.8380 0.1676 111.1000 110.6840

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8556 -0.0620 0.8560 0.8530 CHF/EUR 1.0956 -0.0689 1.0968 1.0946 NOK/EUR 10.1669 -0.2704 10.2750 10.1093 SEK/EUR 10.1394 0.1839 10.1408 10.1083 USD/EUR 1.1946 0.0507 1.1971 1.1910

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3186 -0.4219 1.3268 1.3158 CAD/USD 1.2294 -0.0926 1.2329 1.2254