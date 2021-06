Belski: Nová fáze trhu, rozhodovat bude fundament a ziskovost

Trhy byly doposud taženy zejména technickými faktory a trendem, docházelo k růstu valuací, ale situace se nyní mění. Nastává další fáze, kdy akcie potáhne zejména fundament a ziskovost obchodovaných společností. Pro Yahoo Finance to uvedl Brian Belski, který stojí v čele BMO Capital Markets.



Belski tak míní, že trhu pomáhají například zprávy o dohodě na investicích do infrastruktury, protože tyto investice jsou právě takovým fundamentálním faktorem, který pomůže hospodaření obchodovaných společností. K tomu se expert domnívá, že investoři by měli držet stejnou váhu u hodnotových i růstových akcií. To samé platí i ohledně malých a velkých společností. Současné prostředí se totiž podobá přílivu, který bude zvedat všechny lodě stejnou měrou.



Atraktivní by měly být „kvalitní společnosti“. Kvalitu přitom Belski hodnotí na základě řady ukazatelů, včetně schopnosti generovat zisky a tok hotovosti, a malé volatility zisků. Tuto kvalitu lze podle něj najít třeba v sektoru zdravotní péče, ale nejatraktivnější jsou z tohoto pohledu technologie.



Belski byl tázán na vliv Fedu na dění na akciovém trhu a podle jeho názoru jsou současné spekulace o negativním dopadu taperingu přehnané. Pokles a následné ukončení nákupu aktiv ze strany Fedu podle něj může dokonce trhu pomoci, protože půjde o známku zlepšující se ekonomiky, která již nepotřebuje pomoc ze strany centrální banky. Úvahy o negativním dopadu taperingu pak podle Belskiho mohou zahnívat i proto, že někteří investoři „se nemohou dočkat, až trh oslabí, protože chtějí změnit alokaci svého kapitálu.“



Celý proces ukončení nákupu aktiv a následného zvedání sazeb bude podle Belskiho trvat delší dobu a on podle svých slov věří šéfovi Fedu Powellovi, který tvrdí, že inflační tlaky jsou jen přechodné. Belski pak nesouhlasí s těmi, kteří tvrdí, že růst ekonomiky a zisků zpomaluje, tudíž je čas se znovu obrátit k růstovým titulům, které dříve z podobného prostředí těžily. Odborník uvedl, že zisky obchodovaných firem stále rostou dvojciferným tempem a investoři by měli být diverzifikovaní, ne se uchýlit k jedné skupině akcií, například k růstovým titulům.



Belskiho společnost je pak podle jeho slov nadvážená ve velkých finančních společnostech. Za důvod expert považuje skutečnost, že v tomto odvětví je pro dosažení dobré konkurenční pozice důležitá právě velikost. Následující graf od BofA ukazuje tok kapitálu do finančního sektoru:







Podle grafu nastal minulý týden největší odliv peněz z finančních titulů od března minulého roku. K tomu ovšem došlo po řadě měsíců, kdy kapitál silně proudil směrem k těmto akciím.



Zdroj: Yahoo Finance, Youtube