S&P zlepšila výhled polské ekonomiky, růst podpoří peníze z EU

Mezinárodní ratingová agentura S&P dnes zlepšila odhad růstu polské ekonomiky pro letošní i příští rok. Upozornila, že hospodářský vývoj v prvním čtvrtletí překonal očekávání, a poukázala rovněž na peníze, které by Polsko mělo získat z fondu obnovy Evropské unie.



S&P nyní předpokládá, že hrubý domácí produkt (HDP) Polska se v letošním roce zvýší o 4,5 procenta, zatímco dříve letošní růst odhadovala pouze na 3,4 procenta. Odhad růstu pro příští rok zlepšila na 5,4 procenta z dříve předpokládaných 4,4 procenta, napsala agentura PAP.



"V důsledku jasnější situace kolem využití peněz na obnovu od EU i s ohledem na výsledek za první čtvrtletí, který předčil očekávání, zvyšujeme svůj růstový výhled pro Polsko," uvedla S&P . Spotřeba v Polsku podle S&P prokázala odolnost vůči koronavirovým restrikcím a v příštích měsících by měla zrychlovat.



"Očekáváme, že prostředky z EU začnou podporovat růst od druhé poloviny tohoto roku, ale mnohem výrazněji v roce 2022," uvedla rovněž S&P . Předpověděla také, že inflace v Polsku zůstane delší dobu na vysoké úrovni, a to mimo jiné kvůli mzdovým tlakům a pokračování uvolněné rozpočtové politiky.



S&P odhaduje, že v letošním roce průměrná míra inflace dosáhne 3,8 procenta. Napřesrok pak očekává pokles na 2,7 procenta a v následujícím roce na 2,4 procenta.