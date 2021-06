Inflace v Německu v červnu klesla na 2,1 procenta

Meziroční růst spotřebitelských cen v Německu v červnu zpomalil na 2,1 procenta z květnových 2,4 procenta. Inflace nicméně zůstala nad cílovou úrovní Evropské centrální banky (ECB). Vyplývá to z předběžných údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad.



Cílem ECB je, aby se meziroční růst cen v eurozóně pohyboval těsně pod dvěma procenty. Německo je největší ekonomikou, kde se platí jednotnou evropskou měnou euro.



Evropský statistický úřad Eurostat zveřejní rychlý odhad červnového vývoje inflace v celé eurozóně ve středu. V květnu růst spotřebitelských cen v eurozóně zrychlil na dvě procenta z dubnových 1,6 procenta. Inflace se tak dostala nad cíl ECB poprvé od podzimu 2018.



ECB na červnovém zasedání podle očekávání ponechala mimořádně uvolněnou měnovou politiku beze změn, její základní úroková sazba tak zůstala na nule. Banka nicméně zvýšila odhady hospodářského růstu a inflace pro letošní i příští rok. Inflace v eurozóně by letos podle jejích prognóz měla dosáhnout v průměru 1,9 procenta, v příštím roce by pak měla činit 1,5 procenta.