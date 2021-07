Rozbřesk: Evropský PMI na patnáctiletém maximu

Zatímco jsme si v ČR mohli užít díky státním svátkům prodlouženého víkendu, finanční trhy dostaly další sadu nových ekonomických dat. Týden odstartovaly nové zakázky německého průmyslu za květen, které nedopadly zrovna povzbudivě. Zatímco ty domácí pokračovaly v růstu, zahraniční objednávky byly tentokrát slabší. A to jak v případě zemí EU, tak zejména těch neunijních. Výrazný pokles zakázek zaznamenal i německý automobilový a elektrotechnický průmysl, které se navíc potýkají s přetrvávajícím globálním nedostatkem komponent.

V každém případě dělat nějaké dramatické závěry z tohoto jednoho čísla je předčasné. Spíše to vypadá na korekci silného dubnového výsledku než na nový signál obratu dosavadního trendu. Ostatně již dříve zveřejněné indexy nákupních manažerů (PMI) dávaly tušit, že se situace v důsledku nefunkčních dodavatelských řetězců v německém průmyslu komplikuje. Zajímavé pak nepochybně bude srovnání s vývojem tuzemského průmyslu, jehož výsledky přijdou na řadu už dnes v devět hodin. Zatímco květnové německé zakázky v pondělí zaostaly za očekáváním, příjemně překvapil červnový souhrnný index nákupních manažerů za eurozónu, který skončil na patnáctiletém maximu (ten německý alespoň na desetiletém). K tomuto výbornému výsledku přispěl jak průmysl, tak služby rozjíždějící se po vlně lockdownů. Nezbývá než věřit, že tento příznivý vývoj už příliš nezkomplikuje aktuální šíření delta varianty koronaviru.



Z domácí ekonomiky nás tento týden čekají už zmíněné výsledky průmyslu, které ukážou, jak se místnímu největšímu odvětví daří vypořádávat se s nedostatkem komponent, pracovníků a rovněž i rychle rostoucími cenami vstupů. Samozřejmě spíše než meziroční skok v produkci ovlivněný nízkým srovnávacím základem, bude zajímavější sledovat trend výroby a nových zakázek, zvláště v automobilovém průmyslu, kde aktuálně dochází k omezování produkce v důsledku nedostatku čipů. Současně s průmyslem budou zveřejněna i květnová čísla ze stavebnictví. Zítra pak přijde na řadu maloobchod, jehož výsledky už pozitivně ovlivnil konec lockdownu. Celkově by česká čísla měla vyznívat pozitivně, a měla by tak indikovat silné oživení ekonomiky už ve druhém čtvrtletí roku.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna zahajuje zkrácený pracovní týden na slabší pozici, když ji na konci minulého týdne nepomohly ani příznivé zprávy z domácí ekonomiky. V průběhu svátků se dostala až za hranici 26,60 EUR/CZK, což lze připsat především slabší likviditě, a proto mnohem podstatnější bude, kam se vydá dnes ráno. Na pořadu dne budou květnová čísla z průmyslu, která nejspíše ukážou na jedné straně solidní objem zakázek a na straně druhé přetrvávající nedostatek a zdražování vstupů ve výrobě. Trh si však bude všímat spíše dění na hlavních trzích a stranou pozornosti zřejmě nezůstanou ani zprávy o šíření delta varianty, která nabírá na síle.



Zahraniční forex

Eurodolar se tlačí níže a v posledních dnech dokonce testoval, zdali se dostane pod hladinu 1,18. Vše se přitom děje na pozadí klesajících úrokových sazeb ve světě, které tlačí zřejmě níže zprávy o šířící se delta variantě ve Velké Británii a USA.



Dnes bude pro trh jednoznačně nejzajímavější událostí podrobný zápis z posledního zasedání Fedu, které díky nové prognóze vyznělo poměrně jestřábím způsobem. Je dost možné, že vedení Fedu bude chtít lehce snížit intenzitu poselství, které komunikovalo v červnu. Na druhou stranu bude trh zajímat, nakolik je ve hře redukce pravidelných nákupů hypotečních dluhopisů (aktuálně za 40 mld. USD měsíčně).