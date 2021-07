Víkendář: Svět už netancuje tak, jak Američané jezdí

V USA panuje široce rozšířený pocit, že to, co se stane zde (a možná ještě tak v Evropě), bude rozhodovat o dění na trhu s automobily po celém světě. Takový má podle svých slov dojem ekonom Tim Taylor, který na stránkách The Conversable Economist rozebírá, proč je tento dojem mylný.



Ekonom poukazuje na to, že v roce 1960 měly USA 62% podíl na globálních registracích nových vozů. V roce 2000 šlo již jen o 22 % a v roce 2018 jen o 11 %. Evropský a americký trh již roky v podstatě stagnuje, ale v zemích jako Čína probíhá prudký růst a výsledkem je uvedený pokles významu amerického trhu. Taylor se ve svém tvrzení opírá o novou analýzu Transportation Energy Data Book, jejímiž autory jsou Stacy C. Davis a Robert G. Boundy z Oak Ridge National Laboratory. Ta zahrnuje i následující tabulku s výrobou aut:





Podle tabulky jsou nyní USA na čtvrtém místě za Čínou, Japonskem a Německem s tím, že odstup od těchto zemí je značný a na Spojené státy se dotahuje Indie. Na třináctém místě v tabulce figuruje Česká republika, jejíž produkce byla v roce 2018 na více než polovině té americké.



Taylor v souvislosti s prodeji aut v jednotlivých zemích zmiňuje, že v sedmdesátých letech byla polovina aut na amerických silnicích mladší 4 let a jen asi 3 % z nich byla starší než 15 let. V roce 2018 byl ale podíl maximálně čtyřletých aut pouze čtvrtinový a starší patnácti let bylo téměř 20 % vozů. Hlavním tahounem klesajícího podílu na globálním trhu s automobily je prudký růst rozvíjejících se zemí. A následující graf ukazuje, jak se v USA vyvíjel počet vozů na 1000 obyvatel a jak vypadala situace ve vybraných zemích v roce 2008 a 2018:





Například ve východní Evropě tak bylo asi 400 vozů na 1000 obyvatel, což odpovídá situaci v USA ve druhé polovině padesátých let. Západní Evropa na tom byla v roce 2018 podobně jako Kanada v roce 2008 a USA v první polovině sedmdesátých let. Zde se počet aut na 1000 obyvatel v posledních letech stabilizoval mezi 800 až 850.



Další graf na stejné „americké“ křivce (do roku 1930) ukazuje pozici některých rozvíjejících se zemí. Čína byla v roce 2018 na úrovni Spojených států roku 1925, tedy asi na 160 vozech na 1000 obyvatel. Indie roku 2018 je s méně než 50 vozy na 1000 obyvatel srovnatelná s USA kolem roku 1915:





Taylor tvrdí, že budoucnost bude v tomto odvětví psána povětšinou mimo Spojené státy. Už proto, že podle studie je příjmová elasticita poptávky po autech v Číně na hodnotách kolem 2,5. Každý 10% růst příjmů v této zemi, (ke kterému dochází zhruba každý rok), vede k 25% zvýšení počtu poptávaných vozů.



Zdroj: The Conversable Economist, Transportation Energy Data Book