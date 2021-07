Výrobce nápojů PepsiCo výrazně zvýšil tržby i zisk, zlepšil celoroční výhled

Americký výrobce nápojů a potravin zvýšil ve druhém čtvrtletí zisk meziročně o 43 procent na 2,36 miliardy USD (51,1 miliardy Kč). Čisté tržby vzrostly o 20,5 procenta na 19,22 miliardy USD. Firma ve své výsledkové zprávě dnes také uvedla, že díky postupu v očkování a zmírnění protiepidemických restrikcí může zlepšit celoroční výhled. Akcie na výsledky v předobchodní fázi reagují růstem o necelá dvě procenta.



Firma sází na to, že s ústupem pandemie se lidé začnou vracet do kin, restaurací a na stadiony, tedy na místa, kde si kupují také občerstvení. Znovuotevření veřejných míst po celých Spojených státech po roce uzávěr nebo přísných kapacitních omezení firmě pomohlo i zvýšit tržby v divizi North America Beverage o 24 procent.



Akcie v reakci zpevnily kolem dvou procent a vystoupily nad 152 dolarů. Dostaly se tak na maximum všech dob.



U základního zisku na akcii v letošním roce očekává růst o 11 procent. Dosud firma uváděla, že počítá s růstem do deseti procent, respektive s růstem ve vyšších jednociferných číslech.



Růst čistých tržeb ve druhém čtvrtletí výrazně překonal očekávání analytiků. Ti v anketě společnosti Refinitiv počítali s tržbami v průměru 17,96 miliardy USD.



PepsiCo se teď chystá rozšířit program automatizace výroby a optimalizovat chce i dodavatelský řetězec. To si vyžádá náklady před zdaněním kolem 3,15 miliardy dolarů. Předchozí odhad nákladů tohoto programu se pohyboval kolem 2,5 miliardy USD.