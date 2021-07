Globální inflace, ekonomická aktivita a funkční projekce

Nedávno jsem tu psal o tom, že pokud hovoříme o projekcích dalšího ekonomického vývoje, vnímáme je obvykle jako odhad nějakého dalšího vývoje, který je ovšem na projekcích nezávislý nezávislý. I samotný základ slova „projektovat“ – házet něco před sebe, ale ukazuje, že tomu je trochu jinak: Projekce budoucnosti tuto budoucnost spoluutváří. Můžeme to pozorovat třeba na jevu nazývaném sebenaplňující se proroctví, ale jde o mnohem širší a hlubší věc. Podívejme se nyní na to, co si nyní investorská komunita „hází před sebe“.



1 . Inflační očekávání: BofA se ve svém průzkumu mezi investory ptá i na to, jak se bude vyvíjet globální inflace. Podíl těch, kteří očekávají její růst, prudce klesl na počátku roku 2020, aby se pak rychle dostal na dost vysoké hodnoty. Nicméně poslední týdny opět přináší znatelnou korekci:





Zdroj: Twitter



2 . Sklon výnosové křivky: Druhý graf ukazuje očekávání týkající se sklonu výnosové křivky. Obecně se dá říci, že čím nižší je její sklon (výnosy dlouhodobých obligací se přibližují výnosům těch krátkodobých), o to větší pravděpodobnost ekonomického útlumu, či ne tak rychlého oživení:





Zdroj: Twitter



Z grafu je zřejmé, že ona křivková očekávání se začala horšit po pádu LB a po takzvaném Taper Tantrum v roce 2013 (a také po volbách roku 2016). Podobný vývoj nastává nyní, projektováno je napřimování křivky, tedy ne tak rychlý globální boom, jaký se čekal před časem.



3 . Ekonomický vrchol: Předchozí dva grafy se rýmují s tím posledním, který ukazuje na projekce dalšího zlepšování globální ekonomiky. I zde vidíme vrchol a obrat směrem dolů:





Zdroj: Twitter



5 . Zábava v obavách: K uvedené tezi o funkčnosti projekcí a jejich konkrétnímu popisu v oblasti inflace, výnosů/křivky a globální ekonomické aktivity bych dnes rád přidal ještě jednu tezi. Je jednoduchá: Projekcemi jsou i obavy.



Píšu to proto, že při poslouchání rozhovorů s ekonomy, analytiky a investory na CNBC, Bloombergu a podobně se mi zdá, že jsme obavami posedlí. Bát se něčeho je snad až nutnou podmínkou, jak dostat v médiích prostor. Danou asi jak nabídkovou, tak poptávkovou stranou tohoto „trhu“. Možná dokonce to slovo „obava“ vzniklo ze slova „zábava“. Co když je ale tato zábava „funkční“ tak, jak jsem potuloval výše?