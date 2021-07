Botox za bitcoin

stále nejeví známky svého dřívějšího nadšení pro bitcoin, jinde je ale situace odlišná. Jak Informuje Yahoo Finance, američtí lékaři stále častěji přijímají platby v této kryptoměně. A „dokonce i za botox“.



Dr. Norman Rowe je plastickým chirurgem a na Yahoo Finance odpovídal na otázku, jak k posunu k bitcoinu v jeho profesi vlastně došlo. Uvedl, že se nechce přirovnávat k Elonu Muskovi, ale v principu šlo o stejnou věc jako u Tesly. To znamená, že tu byla poptávka po platbách v bitcoinu ze strany klientů a lékaři na tuto poptávku reagovali. Jako když dříve existovala poptávka po platbách kartami a byla uspokojena.



Podle lékaře probíhá nyní asi 5 – 10 % plateb v tomto odvětví přes bitcoin. Rowe dodal, že tento trend je nutné držet. Odvolával se na některé predikce, podle kterých se bitcoin stane významnou součástí americké ekonomiky. A proto „je lepší na palubu naskočit dříve než později“. Rowe dále uvedl, že nyní je přijímán bitcoin i ethereum, dogecoin je méně známý a proto u něj zatím váhá.



K tomu, jaké kryptoměny sám lékař nyní přijímá k platbám, Rowe dodal, že musí chránit své podnikání, tudíž musí hledět na to, jak volatilní daná kryptoměna je. S tím, že vysoce volatilní jsou všechny, ale u bitcoinu lékař soudí, že omezený konečný objem měny „trochu více zvyšuje jeho kredibilitu“.



Proti volatilitě kryptoměn se pak zajišťuje tím, že asi 50 % plateb získaných touto formou převádí hned na dolary, zbytek si ponechává v dané kryptoměně. Pro tuto strategii se Rowe podle svých slov rozhodl na základě toho, jaké má ve svém podnikání marže. Zhruba totiž dochází k tomu, že to, co potřebuje na pokrytí nákladů, převádí do dolarů. Své zisky si pak ponechává v kryptoměně.



Další kryptofáze



O kryptoměnách hovořil na CNBC Rich Rosenblum ze společnosti GSR. Poté, co krátce rozebral, co o bitcoinu kdy řekl Elon Musk, se věnoval tomu, zda se bude svět kryptoměn vyvíjet podobně, jako tomu bylo u internetu a s ním souvisejícího podnikání. Expert míní, že přirovnání je namístě a kryptoměny se už posunuly z fáze bubliny do fáze, kdy dochází k jejich implementaci. To znamená, že se méně lidí věnuje spekulacím s nimi a více lidí je používá v běžné praxi.



Ohledně toho, které kryptoměny nakonec přežijí, Rosenblum uvedl, že dojde k „úprku ke kvalitě“. Na závěr rozhovoru expert dodal, že cílem u kryptoměn je vybudování paralelního finančního systému, který převede moc od vlád zpět k lidem.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC