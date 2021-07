Rozbřesk: Horší Ifo i tuzemská podnikatelská nálada

Po pátečním zveřejnění předběžných červencových indexů nákupních manažerů, které mimochodem dopadly velmi dobře, přišly na řadu i výsledky německého Ifa. Na rozdíl od PMI končícího nejvýše od roku 1998, Ifo tentokrát zamířilo dolů. Na první pohled tento kontrast možná vypadá trochu paradoxně, nicméně vyplývá z logiky, či přesněji konstrukce obou ukazatelů.

Jak z pátečních, tak včerejších čísel vyplývá, že situace v německém průmyslu se komplikuje. Firmy rozhodně netrápí nedostatek zakázek, ale chybějící komponenty pro finalizaci výrobků. Roste proto rozpracovanost výroby a zásoby, které nakonec – podobně jako u nás – časem nutí firmy omezovat výrobu na sklad. A právě vyšší obavy nedostatku komponent i v dalších měsících plus negativní zprávy o šíření delta varianty jsou nejspíše důvodem, proč jsou německé firmy opatrné ve svých očekáváních a sráží tak celkový výsledek Ifa dolů. Tento závěr v podstatě potvrzuje i vývoj indexu nejistoty, který ukazuje, jak obtížné je pro firmy odhadovat vývoj v dalších šesti měsících.Podobné problémy jako německé firmy mají také ty místní, a proto nepřekvapí ani pokles důvěry v českém podnikatelském sektoru. Červencový průzkum nálad v tuzemských firmách signalizuje zhoršení doposud příznivého vývoje nálady především v průmyslu. Stejně jako v Německu si firmy nestěžují na nedostatek zakázek či nízkou očekávanou poptávku, ale na chybějící vstupy do výroby. Vedle toho jim komplikuje život nedostatek kvalifikovaných i pomocných pracovníků, který navíc v poslední době nabírá na síle. Nebude proto nijak překvapivé, pokud v dalších měsících uvidíme další zpomalování výroby největšího tuzemského odvětví – průmyslu. Oživení ve službách po rozvolnění by však mělo zajistit pokračování konjunktury i ve druhé polovině roku, a proto není zatím nutné přepisovat ekonomické výhledy pro letošní i příští rok.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Ani včera nálada na trzích nesvědčila koruně, která tak otestovala hranici 25,70 EUR/CZK, nicméně odpoledne se už zase vrátila k úrovni 25,65. Blízkost dalšího zasedání bankovní rady ČNB ani vyhlídky na rychlejší zvyšování sazeb, které zřejmě naznačí nová prognóza, zatím s korunou příliš nepohnuly. Prim hraje vývoj na hlavních trzích ovládaných nejistotou z dalšího vývoje nákazy.

Na místním dluhopisovém trhu se po vzoru těch hlavních situace postupně stabilizovala a výnosy přestaly dál klesat. MF včera zveřejnilo emisní kalendář na srpen, podle kterého hodlá vydat korunové bondy za 15 mld. a eurobond za 100 mil. EUR.



Zahraniční forex

Eurodolar zažil další velice klidnou seanci a to navzdory lehkému zklamání, jež přišlo z Německa v podobě horší než očekávané podnikatelské nálady Ifo. Trh rovněž ignoroval historickému minimum, kterého bylo dosaženo u americké desetileté reálné úrokové sazby. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se eurodolar před zítřejším zasedáním Fedu již nebude pouštět do žádných větších akcí.

Dnes však může být živo na maďarském devizovém trhu, neboť zasedá zdejší centrální banka a téměř jistě zde dojde ke zvýšení oficiální úrokové sazby (aktuálně na 0,90 %). Bude však velmi podstatně o kolik MNB nakonec dnes odpoledne sazby zvedne, neboť trh sází na navýšení o 30 bazických bodů, přičemž analytický konsensus (zahrnující i nás) sedí na +15 bodech. Pokud by nicméně došlo jen na zvýšení o 15 bazických bodů, tak MNB trh zjevně zklame a forint může po zasedání okamžitě ztrácet.