Fed je k digitálnímu dolaru stále chladnější, regulace digitálních měn by mohla přijít brzy

Yahoo Finance se věnuje tématu digitálního dolaru s tím, že vedení Fedu je prý k této myšlence stále chladnější. Zatímco Čína nebo třeba Mexiko jsou na tomto poli mnohem aktivnější, vedení americké centrální banky ukazuje skepsi a na Yahoo Finance v této souvislosti poukázali na komentáře jednoho z členů jejího vedení, Christophera Wallera.



Waller míní, že stablecoins soukromého sektoru by mohly veřejnosti v oblasti platebního styku sloužit lépe než digitální dolar. K tomu vyjádřil obavy z toho, že digitální měna centrální banky (CBDC) by se mohla stát centrem kybernetického útoku. Ekonom poukázal na to, že tyto útoky se v posledních letech množí a pokud by se Fed vydal cestou digitalizace dolaru, mohl by se stát „lákavým cílem“.



Podle Yahoo Finance by se již v září mohlo jasněji ukázat, jakým směrem se Fed ohledně digitálního dolaru vydá. Stejně tak může být jasněji ohledně jeho postoje k regulaci stablecoins, tedy digitálních měn soukromého sektoru, které by ve snaze snížit jejich volatilitu měly být kryté jinými aktivy. K tomu na Yahoo Finance poukázali na Wallerova slova týkající se omezování nákupů vládních obligací. Fed by totiž podle něj mohl k takzvanému taperingu kvůli rychle rostoucí ekonomice přikročit „dříve, než se mnozí domnívají.“



Na Yahoo Finance v souvislosti s kryptoměnami poukazovali i na zájem investorů o kryptoměny. Tom Jessop z Fidelity Digital Assets hovořil o tom, že mezi klienty jeho společnosti roste zájem o digitální aktiva, zkoumají mimo jiné to, jak se chovají relativně k jiným trhům. Dodal, že podle průzkumu Fidelity chce asi 70 % investorů do pěti let držet digitální aktiva ve svém portfoliu.



Mezi hlavní překážky dalšího rozšiřování kryptoměn patří pro investory obavy z vysoké volatility těchto aktiv. K tomu se podle Jessopa přidávají nejasnosti ohledně rámce, který by mohl být použit pro odhad jejich hodnoty. A v neposlední řadě se investoři zajímají o to, jak by tato aktiva mohla ovlivnit regulace. Tuto otázku je nutno vyjasnit předtím, než někteří investoři budou ochotni alokovat do kryptoměn větší část svého portfolia.



Jessop pokračoval s tím, že podle některých názorů je regulace kryptoměn faktorem negativním, podle jiných pozitivním. Jeho společnost s regulátory úzce spolupracuje a podle odborníka se je snaží v této oblasti vzdělávat. Na jednu stranu přitom může mít regulace kryptoměn podobné atributy, jako má regulace jiných investičních aktiv. Na stranu druhou ale podle odborníka neexistuje v historii příklad podobného aktiva, ze kterého by regulátoři mohli čerpat zkušenosti.



Zdroj: Yahoo Finance