Červencový počet bankrotů v Japonsku byl nejnižší za půl století

Počet firemních bankrotů v Japonsku se minulý měsíc meziročně snížil o 40 procent na 476 případů. To představuje nejnižší červencový počet bankrotů za půl století. Vyplývá to z dnešních údajů výzkumné společnosti Tokyo Shoko Research. Za poklesem počtu bankrotů stojí finanční podpora podniků ze strany vlády, která je reakcí na negativní dopady pandemie covidu-19.



Analytici nicméně podle agentury Reuters vzhledem k dlouhodobým negativním dopadům pandemie na finančním situaci podniků nepředpokládají, že počet bankrotů zůstane trvale na nízké úrovni.



Hodnota závazků zkrachovalých podniků se v červenci meziročně snížila o 30 procent na 71,5 miliardy jenů (zhruba 14 miliard Kč). Počet bankrotů zapříčiněných pandemií se nicméně zvýšil na 138 z 98 před rokem. V období od ledna do července se tak počet těchto bankrotů vyšplhal na 900, zatímco v celém loňském roce jich bylo jen zhruba 800.



Mimořádná opatření na podporu ekonomiky v době pandemie pomáhají snižovat počty bankrotů také v dalších zemích. Německý statistický úřad dnes oznámil, že počet bankrotů v Německu se v květnu meziročně snížil o téměř 26 procent na 1116 případů. Podle úřadu tak pokračoval sestupný trend z předchozích měsíců.



V Německu se na přelomu dubna a května plně obnovila povinnost předlužených a insolventních podniků podávat návrh na konkurz, kterou vláda kvůli pandemii dočasně omezila. Agentura DPA uvedla, že k pokračujícímu poklesu počtu bankrotů přispěla skutečnost, že zpracování těchto návrhů soudy určitý čas trvá. Vzestup počtu bankrotů tak lze podle DPA očekávat až v pozdějších měsících.