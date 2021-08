Past na kontrariány a „neziskovky“ na akciovém trhu

Morningstar většinou přichází s nějakými tipy na atraktivní akcie pro nákup. Jen občas poukáže na tituly, které by investoři neměli kupovat ani náhodou. Učinila tak i před pár dny a my se na její krátký seznam dnes podíváme. Spolu s „neziskovkami“.

1. Neatraktivní trojka: Ono „ani náhodou“ se v základu odvíjí od nepříznivého poměru ceny a odhadu hodnoty akcie. Většinou v tom smyslu, že cena již vzrostla nad odhad hodnoty. Morningstar nyní ale poukazuje na možná méně častý, ale o to zajímavější druh – akcie, jejichž cena znatelně klesla, ale stále ani zdaleka ne dost na to, aby akcie byla atraktivní. Tedy případ, kdy se cena akcie sníží třeba z 200 dolarů na 150 dolarů, ale její hodnotu odhadujeme na 100 dolarů, takže je z tohoto pohledu stále předražená.

Takovou situaci bychom mohli nazvat pastí na kontrariány. Tedy na investory, kteří prodávají akcie, které dav houfně kupuje, a naopak kupují akcie, které dav hojně prodává. Protože to z pohledu kontrariána v obou případech vedlo k přestřelení. Jenže ani znatelný pokles ceny akcie nemusí být ještě přestřelení její fundamentální hodnoty (viz výše) a podle Morningstar to platí o následujících třech akciích: Farfetch, Zillow Group a Exact Sciences.

2. Farfetch: Poslední jmenovaná akcie/firma je ze sektoru zdravotní péče, Zillow je internetová firma točící se kolem realit. My se dnes podíváme na Farfetch. Jde o platformu „spojující prodejce a kupce luxusního zboží“, která podle Morningstar jeví určité známky konkurenční výhody (zbylé dvě firmy prý nic takového nemají). Trh je ale stále fragmentovaný a tudíž je otevřeno, jak to nakonec s pozicemi a výhodami dopadne.

Kapitalizace FTCH nyní dosahuje 16,1 miliard dolarů, cena akcie na trhu je na 45 dolarech, Morningstar ale její hodnotu odhaduje jen na 24 dolarů. Za poslední rok akcie získala 81 %, za posledních 6 měsíců ztratila 34 %. Právě od tohoto čísla (a od onoho odhadu 24 dolarů) se odvíjí ona úvaha o pasti na kontrariány. Pokud se přitom já podívám na výsledky firmy, tak jde o rychle rostoucí společnost, za posledních 12 měsíců generující obrat ve výši 1,83 miliard dolarů a u toku hotovosti prodělávající již na provozní úrovni. O volném toku hotovosti (to, co zbude po investicích) nemluvě.

Pokud bychom optimisticky předpokládali, že beta akcie bude na hodnotě 1 (jde o luxusní zboží, tedy cykličtější věc, takže beta bude spíše výše), tak požadovaná návratnost dosáhne necelých 7 %. Scénářů volného toku hotovosti, který by pak ospravedlnil současnou kapitalizaci, vymyslíme bezpočet, následující graf ukazuje jeden z nich. V něm firma akcionářům ještě dva roky nevydělá nic, pak jim postupně začne vydělávat téměř 0,5 miliardy dolarů (po desátém roce roste o 5 % ročně). Pro hrubou představu, pokud by měla firma za 10 let marže jako , musela by v tomto scénáři v desátém roce generovat tržby kolem 7,3 miliard dolarů.

3. Neziskovky: Další případné úvahy o FTCH již nechám na čtenářovi, dnešní komentář ještě doplním obecnějším pohledem, který se zabývá podílem malých neziskových firem na celém trhu (FTCH je také malá a nezisková). Z následujícího grafu je zřejmé, že podíl „neziskovek“ v Russellu 2000 trendově roste, posledního cyklického vrcholu na cca 46 % dosáhl nedávno, poté přišla mírná korekce. V polovině devadesátých let přitom bylo na trhu neziskových jen asi 15 % firem. Do jaké míry je vývoj dán posunem směrem k technologickým a internetovým startupům (třeba typu FTCH) je otázka.