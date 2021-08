Dobře si ještě povede cyklická hodnota, štafetu začnou přebírat silné společnosti, tvrdí Blackrock

Výhled pro americké akcie je stále „konstruktivní“ a pomáhat by jim mělo hned několik faktorů. Na CNBC o tom hovořil Anthony DeSpirito z investiční společnosti . Uznal, že valuační násobky se nacházejí vysoko. Riziková prémie ale podle něj ukazuje na pokračující velkou atraktivitu akcií, k tomu se přidává silný růst celé ekonomiky a ziskovosti obchodovaných společností.



DeSpirito řekl, že během posledního roku došlo k mírnému snížení valuačních násobků u amerického trhu. To znamená, že růst cen akcií byl zcela tažen vyšší ziskovostí. Ohledně vlivu, který by na akcie mohla mít současná vyšší inflace, pak uvedl, že jde rozhodně o významné téma. Velká část inflačních tlaků je ale „bezpochyby přechodná“ a vyvolává je předchozí rychlé uzavření a následné otevírání ekonomiky.



Otázkou podle investora je, jaký bude inflační vývoj v delším období. Jak bylo uvedeno, velká část silných inflačních tlaků podle něj pomine, ale k tomu dodal, že relativně vyšší inflace může přetrvat delší dobu. Každopádně je dobré vzít do úvahy, že různé firmy reagují na vyšší inflační tlaky rozdílně. To znamená, že jim jinak rostou ceny vstupů a k tomu mají jinou schopnost promítat ceny vstupů do prodejních cen.





podle investora nyní preferuje silné společnosti s tím, že „existuje řada pohledů na to, co určuje kvalitu.“ Mezi hlavní faktory patří silný podnikatelský model, rozvaha, kvalitní management a do této skupiny faktorů by měla být zařazena i zmíněná schopnost určovat výši prodejních cen.



Na otázku týkající se atraktivity cyklických titulů DeSpirito odpověděl, že pokud si vezmeme jako vodítko historii, zjistíme, že po posledních čtyřech nebo pěti recesích si vedly nejlépe právě cyklické hodnotové společnosti. A to asi po dobu dvou let po konci recese. Důvod je přitom zřejmý: Pád do recese nejvíce odnesou cyklické akcie a ty pak zase generují největší zisky. Potvrzuje to i poslední rok, který nahrával energetice, finančním titulům a podobně. To bude podle investora ještě nějaký čas trvat, štafetu ale začnou postupně přebírat zmíněné silné společnosti s tím, jak bude cyklus stárnout.



DeSpirito hovořil o atraktivitě výnosů, které nabízí akcie relativně k obligacím. Následující graf ukazuje vývoj rozdílu mezi dividendovým výnosem a výnosem desetiletých vládních dluhopisů.



Zdroj: Twitter



Zdroj: CNBC