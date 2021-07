OPEC: Poptávka po ropě se příští rok vrátí na úrovně z období před pandemií

Celosvětová poptávka po ropě se v příštím roce vrátí na úrovně z období před začátkem pandemie covidu-19, zejména díky růstu ve Spojených státech, Číně a Indii. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu to dnes předpověděla Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC).



Globální poptávka po ropě by se v příštím roce měla podle organizace zvýšit o 3,4 procenta na 99,86 milionu barelů denně. Ve druhé polovině příštího roku by pak měla přesáhnout 100 milionů barelů denně. V roce 2019, tedy před pandemií, poptávka podle OPEC činila 99,98 milionu barelů denně.



Kartel OPEC v dnešní zprávě poukázal na příznivé vyhlídky pro globální ekonomický růst i na postup v boji proti šíření koronaviru, za kterým stojí mimo jiné postupující očkování, uvedla agentura Reuters.



Ceny ropy od začátku letošního roku vzrostly o více než 40 procent. Ke zdražování ropy přispívá vedle růstu poptávky rovněž omezování těžby ve skupině OPEC+, která zahrnuje OPEC a jeho spojence v čele s Ruskem.



Skupina OPEC+ se v dubnu dohodla na postupném zmírňování těžebních omezení v období od května do července. Kvůli sporům ale zatím nerozhodla o své těžební politice na zbytek letošního roku.