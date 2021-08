Podmínky pro utahování podpory americké ekonomiky mohou nastat už letos, vyplývá ze zápisu Fedu

Představitelé americké centrální banky (Fed) se domnívají, že podmínky pro omezování mimořádných opatření na podporu ekonomiky Spojených států by mohly nastat již letos. Vyplývá to ze zápisu z červencového zasedání Fedu, který banka zveřejnila včera večer.



Banka na zasedání ponechala svou klíčovou úrokovou sazbu v rozpětí nula až čtvrt procenta. Rozhodla se rovněž pokračovat v nákupech cenných papírů v objemu 120 miliard dolarů (zhruba 2,6 bilionu Kč) měsíčně.



"Při zasedání nepadlo žádné rozhodnutí ohledně budoucích úprav nákupů cenných papírů," uvedl Fed v zápisu. Většina představitelů Fedu nicméně podle zápisu předpokládá, že pokud se ekonomika bude vyvíjet zhruba v souladu s očekáváním, mohlo by být přiměřené zahájit snižovaní tempa nákupů cenných papírů v letošním roce.



Zápis však rovněž ukázal, že představitele Fedu nadále znepokojují rizika spojená se vzestupem počtu nových případů nákazy koronavirem, za kterým stojí silně nakažlivá mutace delta. Účastníci zasedání se podle zápisu domnívají, že šíření mutace delta by mohlo oddálit úplné znovuotevření ekonomiky, napsala agentura AP.