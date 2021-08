Vyšší americká inflace potvrá šest měsíců, rozhodující jsou očekávání, říká bývalý guvernér Fedu

Fed se nyní již nesnaží snížit inflaci ve chvíli, kdy se dostane na svůj inflační cíl ve výši 2 %. Jeho nová strategie je taková, že nechává inflaci přestřelit tak, aby v průměru bylo dosahováno zmíněného inflačního cíle. Na Bloomberg Markets to připomněl bývalý guvernér americké centrální banky Randall Kroszner, který nyní působí jako profesor na University of Chicago Booth School. Jak se dívá na vývoj monetární politiky a amerického hospodářství?



Ekonom doplnil, že přesně taková situace, kdy Fed nechává inflaci přestřelit, nastala nyní. Následně odpovídal na otázku, zda jsou v americké centrální bance ještě nějací jestřábi, nebo zda zůstaly jen hrdličky a superhrdličky. Kroszner míní, že ve vedení Fedu jsou stále i jestřábi, tedy lidé, kteří tíhnou k utažení politiky. Příkladem má být Christopher Waller, který před několika dny hovořil o tom, že obrat v politice centrální banky by měl přijít spíše dříve než později.







Známý ekonom David Blanchflower vyjádřil na Bloombergu názor, že posun k hrdličkám je namístě, protože v americké ekonomice vládne nízká míra participace na pracovní síle, a to je podle ekonoma důsledek špatné ekonomické politiky. Kroszner vidí situaci poněkud jinak. Podle něj je nízká míra participace dána například tím, že řada starších lidí vyhodnotila současnou situaci tak, že jde o správný čas, kdy jít do penze. Nejedná se tedy jen o politiku, ale o vliv celkového prostředí.



University of Chicago je známá tím, že klade důraz na mikroekonomii a profesor byl tázán na to, jak z tohoto pohledu hodnotí současné dění v americké ekonomice, kdy mohou být pozorovány nerovnováhy na nabídkové a poptávkové straně. Kroszner odpověděl, že nastala kombinace uvolněné monetární politiky a mimořádné fiskální stimulace. To se střetává s tenzemi na nabídkové straně hospodářství a dochází tak k růstu cenových tlaků. Klíčovou otázkou přitom je, zda jde o přechodný či dlouhodobější jev. Podle jeho názoru určitě nepůjde o dlouhodobý jev, ale může trvat tak šest měsíců.



Důležitou roli v celém procesu budou hrát očekávání. Tedy to, zda firmy změní svůj výhled týkající se inflace na základě toho, co se bude dít v následujících měsících. Jinak řečeno, bude záležet na tom, zda Fed udrží inflační očekávání dobře ukotvená. Což profesor doplnit tím, že „uvidíme“.



Zdroj: Bloomberg Markets