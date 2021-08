Perly týdne: Mistrovská strategie Fedu a čekání na nákupní korekci

Andrew Slimmon z Investment Management vnímá významný posun ve smýšlení investorů. A míní, že Fed chce dosáhnout „únavy z taperingu“ tak, aby ukončení nákupu aktiv nevyvolalo na trzích problémy. BofA poukazuje na výkonnost nejoblíbenějších a nejméně oblíbených akcií na trhu, Stifel zase na korelaci mezi bitcoinem a globální peněžní nabídkou. A ještě více v dalších Perlách týdne.



Změny v americké monetární politice: Sarah Bloom Raskin působila jako guvernérka Fedu a na CNBC hovořila o svém pohledu na další vývoj monetární politiky v USA. Podle ní současný šéf Fedu Jay Powell dává jasně najevo, že před změnou politiky bude Fed vysílat ještě hodně signálů. Powellovy poslední projevy jsou toho důkazem, protože obsahují první várku těchto signálů, a dá se čekat, že přijdou další, pečlivě načasované a promyšlené.



Takzvaný tapering, tedy snižování a posléze úplné ukončení nákupů aktiv, bude podle ekonomky nakonec ohlášen samotným Powellem a trhy by měly chápat, že nyní začal postupný proces, který spěje k tomuto závěru. Americké hospodářství se přitom pohybuje v „neprobádaných vodách“, a proto dává smysl řídit se aktuálními daty. Fed pak podle ekonomky bude ještě čekat na to, jaké další informace z ekonomiky přijdou. A je nepravděpodobné, že by udělal nějaký významnější krok před zářím.



Bitcoin a peněžní nabídka: Následující graf porovnává vývoj kurzu bitcoinu a globální peněžní nabídky vyjádřené v dolarech. Komentář ke grafu hovoří o velkém potenciálu pro pokles bitcoinu daném slábnoucím tempem růstu peněžní nabídky ve světové ekonomice na úrovni agregátu M2:



Siegel hovoří o korekci: Jeremy Siegel z Whartonu se domnívá, že Fed již signalizoval tapering dostatečně na to, aby jej ohlásil v září. Ohledně akcií pak profesor na CNBC uvedl, že jejich zisky realizované po dosažení dna na počátku roku 2020 jsou naprosto výjimečné a Siegel by tak podle svých slov nebyl překvapen, kdyby nyní přišla určitá korekce. K ní by mohlo napomoci i to, že konec srpna a počátek září je „sezónně náročnější období“.



Siegel pokračoval s tím, že predikce krátkodobého vývoje jsou složité, dlouhodobě podle něj stále panuje býčí trh a jedním z jeho hlavních tahounů je, že pro akcie „neexistuje alternativa“. V akciích „je také stále hodnota“ a jejich ziskovost bude stále „super“. Přestože tedy počátek podzimu může trhům přinést určité oslabení, výrazná korekce je podle profesora nepravděpodobná, vedle zmíněných faktorů i díky nízkým sazbám. Siegel také zopakoval, že inflace bude podle něj vyšší, než čeká Fed. Akcie jsou ale vhodným aktivem pro prostředí s vyšší inflací.



Prodávat populární akcie, kupovat zavrhované: BofA v následujícím grafu srovnává návratnost akcií, které jsou nejpopulárnější mezi aktivními fondy, s návratností akcií s nejnižší popularitou. Jak píše BofA, „koupě 10 nejvíce podvážených a prodej 10 nejvíce nadvážených titulů generovaly ve většině posledních let pozitivní alfu“:



Mistrovská strategie Fedu: Andrew Slimmon stojí v čele Investment Management a na Yahoo Finance hovořil o své teorii týkající změny v politice Fedu. Podle jeho názoru totiž Fed jedná tak, aby investoři a trhy byly nakonec tak unaveni z neustálých diskusí a úvah o ukončení nákupu aktiv, že oznámení tohoto kroku nakonec nevyvolá žádné větší pozdvižení. Fed tak podle investora velmi dobře manévruje a pouští nové informace tak, aby se trhy nakonec při ohlášení taperingu věnovaly něčemu úplně jinému. Tím se eliminuje riziko, že tento krok vyvolá korekci na trzích.



Slimmon hovořil následně o změně v chování investorů a klientů jeho společnosti. Minulý rok touto dobou podle jeho slov hovořili o tom, že na podzim se vše zhorší, akcie půjdou dolů a oni tak chtějí část svého portfolia prodat. Letos se také hovoří o korekci, ale s tím, že klienti drží hodně hotovosti a tuto korekci by rádi využili k nákupu levnějších akcií. Slimmon tak pozoruje významný posun v chování investorů, protože ti nyní čekají na příležitost k nákupu. Což implikuje, že pravděpodobnost korekce se snižuje právě kvůli této chuti nakupovat.



Akciové a dluhopisové trhy podle experta správně předpověděly oslabení ekonomiky, které se dostavilo v letních měsících. Podle něj se ale situace opět otočí a oživení zesílí, na což opět zareaguje akciový trh. Pokud by se tedy skutečně dostavila nějaká korekce, on sám by jí podle svých slov využil k nákupům.

