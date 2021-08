Rozbřesk: Jackson Hole aneb ostře sledovaná diskuse o rušení měnového dopingu

Více jak dvacet měsíců po startu pandemie začne tento týden klíčové setkání centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. Tématem číslo jedna bude ústup z mimořádných pandemických stimulů ve světle sílící inflace. A nejostřeji sledované bude bezesporu vystoupení guvernéra Fedu Powella. I když většina centrálních bankéřů pravděpodobně podporuje obrat v měnové politice (tapering - tj. snižování nákupů dluhopisů do bilance Fedu) ke konci tohoto roku, poslední zápis ze zasedání Fedu odkryl nesoulad mezi hlasujícími bankéři. Obavy z Jackson Hole znejišťovaly akciové trhy a udržovaly dolar na silných úrovních.



Druhým zdrojem nejistoty je v tuto chvíli bezesporu rostoucí počet případů delta varianty na řadě míst ve světě, zejména v Asii. Slabá čísla z Číny proto řadě investorů začala “hrát na nervy”. V tomto týdnu budou i z tohoto důvodu v centru pozornosti nejčerstvější čísla z eurozóny. První odhady nákupních manažerů v průmyslu a ve službách za srpen ukážou, jak velkou zátěží je pro evropské ekonomiky aktuálně horšící se pandemická situace. V uplynulém měsíci dosáhly celkové PMI nejvyšších hodnot za posledních dvacet let. Většina investorů očekává jen velmi mírné zhoršení nálady (na 62,4 bodu v průmyslu a 59,7 bodu ve službách). To proto, že pandemická situace není v Evropě zatím (vzhledem k vyšší proočkovanosti populace) tak špatná jako v Asii. Současně Evropa také začala s oživením (zejména ve službách) později než zbytek vyspělého světa. Pokud by ovšem podnikatelské nálady zaostaly výrazněji za očekáváním, nebyla by to pro v posledních týdnech těžce zkoušené euro dobrá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dostala ke konci uplynulého týdne kvůli globální nejistotě (viz úvodník) pod tlak a pohybuje se nad 25,50 EUR/CZK. Tento týden je chudý na domácí události a čekáme, že i pro českou měnu bude klíčová reakce globálních trhů na Symposiu v Jackson Hole a na další vlnu evropských PMI.



Zahraniční forex

Vystoupení šéfa Fedu J. Powella na Symposiu o měnové politice bude nepochybně hlavní událostí tohoto týdne pro eurodolarový trh, avšak ta nastane až v pátek odpoledne. Do té doby mohou trh zaměstnávat i jiné události – například dnes dopoledne zveřejněné indexy podnikatelských nálad (PMI) za eurozónu. Ty zřejmě vykážou první zhoršení od ledna v důsledku šířící se koronavirové delta varianty. Euro z něčeho takového pak nemusí být nadšeno.



Ve střední Evropě stojí v první polovině týdne za pozornost forint, který se v předvečer zítřejšího zasedání MNB pohybuje na relativně silných úrovních a to i vůči ostatním středoevropským měnám. Dodejme, že MNB by zítra odpoledne měla opět zvýšit oficiální úrokové sazby.



Ropa

Ceny ropy dále klesají v obavách ze snižování poptávky po cestování. Tato komodita tak v pátek klesala sedmý den za sebou a čelila týdenní ztrátě více než 7 %.



Akcie

Americké akcie se v pátek vydaly opatrně nahoru. K vzestupu na Wall Street došlo po dalších výprodejích na asijských trzích, které zavřely nejníže od listopadu. Nejširší index asijsko-pacifických akcií MSCI mimo Japonsko klesl v minulém týdnu o 4,9 %. A čínské společnosti kótované v USA míří na nejdelší sérii poklesů za více než deset let poté, co Peking zintenzivnil regulační omezení v různých odvětvích.